Die Wählerverzeichnisse sind seit 18. Dezember fix. Damit nimmt auch das Kandidatenfeld aller Parteien für die Gemeinderatswahlen weiter Form an. Als einzige Partei in allen 567 Gemeinden zur Wahl stehen wird am 26. Jänner die ÖVP. "Wir werden überall am Stimmzettel stehen, in manchen Gemeinden wird es zusätzlich noch eine ÖVP-nahe Liste", erklärt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Die SPÖ und die NEOS kandidieren nach aktuellem Stand in etwas weniger Gemeinden als bei der Wahl 2015. Bei den Grünen bleibt die Zahl in etwa gleich. Die FPÖ tritt in etwas mehr Kommunen an. Gewählt wurde beim letzten Mal allerdings in 570 Gemeinden. Das ist diesmal anders, weil es in drei Kommunen bereits vorgezogenen Wahlen gab.

Die SPÖ wird in bis zu 20 Gemeinden nicht am Stimmzettel stehen

Die SPÖ, die im Land 122 Bürgermeister stellt, kann die Ankündigung ihres Vorsitzenden Franz Schnabl, bei den Wahlen 2020 ein flächendeckendes sozialdemokratisches Angebot zu bieten, nicht halten. Laut Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar wird sie in zehn bis 20 Gemeinden am 26. Jänner nicht auf dem Wahlzettel stehen. 2015 stellten die Roten in 557 und damit 97,7 Prozent aller Gemeinden Kandidaten-Listen.

FPÖ jubelt über ihr "stärkstes Aufgebot in der Geschichte"

Die FPÖ schafft etwas mehr Kandidaturen als 2015. Sie geht in 367 Kommunen an den Start. Vertreten sind die Freiheitlichen seit 2015 in 294 Gemeinden. „Mit Kandidaten in 367 Gemeinden können wir nun das stärkste Aufgebot in der Geschichte der FPÖ Niederösterreich bei Gemeinderatswahlen sicherstellen. Ein großes Dankeschön gilt allen unseren mutigen Kandidaten und fleißigen Funktionären, die das erst ermöglichen. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich der wahre Charakter“, sagt FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz.

Grüne stehen in 125 Gemeinden am Stimmzettel

Weniger Veränderung bringt das Angebot der Grünen: Diese wird man am 26. Jänner in rund 125 Gemeinden auf dem Stimmzettel finden. "Das sind etwa so viele wie beim letzten Mal", heißt es aus der Landespartei.

NEOS kandidieren in 37 Gemeinden

Die NEOS kandidieren heuer in 37 Gemeinden mit 230 Kandidaten. 2015 waren es 43. Geplant waren für 2020 eigentlich der Antritt in 39 Gemeinden. In zwei Gemeinden dürfen die Pinken nun doch nicht antreten. Schuld daran sind Formfehler bei der Einreichung der Kandidatenlisten - die NÖN berichtete.

„Wir haben uns die Teams bei Hearings genau angeschaut und einen Antritt an qualitative Bedingungen geknüpft. Da ging es auch darum, Erwartungshaltungen zu hinterfragen und ein gemeines Bild der Arbeit im Gemeinderat zu zeichnen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, denn anders als 2015 gibt es keine Einzelkämpfer mehr in den Gemeinden“, sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Besonders stolz ist sie auf die Vielfalt, die NEOS bieten: "Die jüngsten Kandidaten sind 18, der jüngste Spitzenkandidat – Timon Schiesser aus Wiener Neudorf – 19 Jahre alt, der älteste Kandidat – Walter Wirl aus Klosterneuburg – 66", meint Collini und betont, dass in den Teams auch Kandidaten seien, die früher rot, grün oder schwarz waren.

Eine Wahl ohne Wahl soll es heuer in mehreren Gemeinden geben

Geben wird es auch 2020 in einer handvoll Gemeinden wieder eine Wahl ohne Wahl. In wie vielen Kommunen die ÖVP die einzige Option für die Wähler sein wird, ist noch nicht klar. "2015 gab es vier Gemeinden, in denen nur die ÖVP auf dem Stimmzettel stand", meint Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. 2020 rechnet er damit, "dass es um einige mehr sein werden."

"Für uns zeigt das, wir sind die einzige Vor-Ort-Partei", betont ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Sein Ziel sei es nach den Gemeinderatswahlen deutlich über 400 Bürgermeister zu stellen. Aktuell sind in 434 Gemeinden ÖVPler die Chefs in den Amtsstuben.