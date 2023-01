Nur drei ÖVPler kennen Arbeit ohne „Absolute“

Werbung

Wenn der Landtag in spätestens acht Wochen nach dem Wahltag neu konstituiert wird, bricht in Niederösterreich eine neue Zeitrechnung an.

Unter den bisherigen Mandataren, die sich am Sonntag der Wiederwahl gestellt haben, finden sich lediglich drei, die die Landtagsarbeit schon ohne absolute ÖVP-Mehrheit erlebt haben.

Einer von ihnen ist Landtagspräsident Karl Wilfing. Er war schon von 2000 bis 2003 im Landtag, wo die Volkspartei auch keine Absolute Mehrheit hatte. Die anderen beiden sind Anton Erber und Michaela Hinterholzer, die schon von 1998 bis 2003 ohne „Absolute“ arbeiteten.

Der nunmehrige Landtagspräsident Karl Wilfing war bereits von 2000 bis 2003 im Landtag. Auch in dieser Zeit hatte die ÖVP keine absolute Mehrheit.

Die neue Zeit Landesparlament dürften die beiden im Landtag aber nicht mehr als aktive Abgeordnete erleben. Aus aktueller Sicht erhält Hinterholzer nach dem Verlust eines Grundmandats im Bezirk Amstetten keinen Sitz mehr im Landtag. Das Vorzugsstimmen-Rennen verlor sie mit 4.363 gegen Anton Kasser mit 4.823.

Was es heißt, ohne absolute Mehrheit Entscheidungen zu finden, weiß die Amstettnerin Michaela Hinterholzer.

Eng wird es auch für Anton Erber. Der Bezirk Scheibbs bekam kein Direktmandat. Da nutzen wohl auch ihm die über 4.000 Vorzugsstimmen nichts...

Der Purgstaller Anton Erber hat als Abgeordneter ebenfalls schon eine Zeit ohne absolute ÖVP-Mehrheit im Landtag erlebt.

