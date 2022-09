Parteitag der SPÖ NÖ mit Neuwahl des Landesvorsitzenden

Werbung

Parteiangaben zufolge werden knapp 400 Delegierte in Schwechat erwartet. Als Referenten sind Schnabl, der Klubobmann im NÖ Landtag, Reinhard Hundsmüller, sowie SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner vorgesehen. Diese absolviert zuvor auch den Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich in Linz. An einer Talkrunde werden Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Abg. Julia Herr, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie Landesfrauenvorsitzende LAbg. Elvira Schmidt teilnehmen.

Der Landesparteitag soll nach Angaben aus der der Zentrale in St. Pölten weitgehend "papierfrei" über die Bühne gehen. Der Check-in der Delegierten erfolgt digital über die App der SPÖ NÖ.