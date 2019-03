Das Stift Melk bildet am Samstag den ehrwürdigen Rahmen für die große Hofübergabe beim niederösterreichischen Bauernbund. Nach 14 Jahren an dessen Spitze übergibt der 65-jährige Hermann Schultes seine Funktion als Obmann an Stephan Pernkopf (46). Damit wird erstmals kein praktizierender Landwirt NÖ Bauernbundobmann.

„Neue Zeiten verlangen neue Wege, wobei ich bei uns zu Hause in Wieselburg in der Landwirtschaft groß geworden bin. Außerdem war und bin ich in meiner Laufbahn in jeder Phase meines Lebens mit dieser Thematik beschäftigt. Wir vollziehen im Bauernbund einen bewussten Generationswechsel und wollen die Nachwuchsarbeit im Bauernbund weiter stärken“, betont Stephan Pernkopf. Seine Schwerpunkte will er auf die Europapolitik („Viel beginnt für die Bauern in Brüssel“) und Stärkung der heimischen Produktion legen. Den Menschen müsse klar gemacht werden, wie wichtig der Kauf von Lebensmitteln und handwerklichen Produkten aus der Region sei.

Für den scheidenden Obmann Hermann Schultes sei Stephan Pernkopf, der vom Landesvorstand einstimmig nominiert wurde, der absolute Wunschkandidat gewesen. „Stephan lebt die Werte des Bauernbundes. Das ist wichtiger, als einen eigenen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb zu haben“, betont Schultes.

Der Bauernbund hat in Niederösterreich rund 100.000 Mitglieder, 15.000 Funktionäre und 1.448 Ortsgruppen und ist der stärkste Bund der ÖVP.