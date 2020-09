Zu Beginn des Sommers verkündete Infrastruktur-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Einführung des 1-2-3-Tickets. Ab dem kommenden Jahr soll man um drei Euro pro Tag, also 1.095 Euro im Jahr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch ganz Österreich fahren können. In NÖ verweist man seither auf Fragen, die vor der Umsetzung noch geklärt werden müssen. Erfolgen sollte das bei einer Konferenz der Verkehrslandesräte, die nach einer coronabedingten Absage nun per Videokonferenz abgehalten wurde.

Im Vorfeld erarbeiteten acht Bundesländer – Wien ist nicht dabei – eine gemeinsame inhaltliche Position. „Keiner ist gegen ein günstiges Ticket“, sagte Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Er forderte aber einen konkreten Plan über die Umsetzung. Offen sei die Frage der Finanzierung sowie jene der Einführung des Tickets in den Varianten für ein oder zwei Bundesländer. Bis auf Tirol und Vorarlberg verlangten die Länder dazu eine vertragliche Zusicherung des Bundesministeriums.

Lisa Röhrer Ohne Kapazitäten hilft günstiges Ticket nichts

Schon bevor die zuständigen Politiker in die Videokonferenz einstiegen, versicherte Ministerin Gewessler: „Den Ländern entstehen keine Kosten.“ Die Finanzierung sei für das 3er-Ticket mit den budgetierten 240 Millionen Euro gesichert. Einnahmeverluste wegen weniger verkauften Einzelfahrscheinen sollen abgegolten werden.

Einen fixen Fahrplan für die Tickets der Stufe eins und zwei gibt es aber nicht. „Aus politischem Interesse wollte man sich nicht auf einen Zeitplan und inhaltliche Eckpunkte einer derartigen Vereinbarung einigen“, kritisierte Schleritzko.