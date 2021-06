Mehr Schiene bedeute auch mehr Arbeitsplätze und mehr Klimaschutz, stellt Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) klar. Gemeinsam mit FSGNÖ-Vorsitzenden Landtagsabgeordneten Rene Pfister betont Schnabl: „Ohne zukunftsweisende Visionen werden wir mit unseren Bemühungen, den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren, und die Menschen vom Individualverkehr wegzubringen, bald gegen Prellböcke stoßen!“

Zu den SPÖ-Visionen zählt eine Ausbau-Milliarde in den öffentlichen Verkehr. Denn die jüngste Verkehrsstudie der Arbeiterkammer Niederösterreich, die gemeinsam mit der TU Wien erstellt wurde, mache den Handlungsbedarf deutlich. „Der Ist-Zustand ist unbefriedigend“, meint Pfister. So habe rund ein Drittel der niederösterreichischen Arbeitnehmer keinen oder nur schlechten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln in ihrer Umgebung. Die Milliarden-Investition soll diese Situation verbessern. Um die sogenannte „letzte Meile“ zum Arbeitsort attraktiver zu gestalten schlägt Pfister vor: „Wir denken hier etwa an Rufbusse, Anrufsammeltaxis oder sonstige Formen des Personentransports!“

15.000 Arbeitsplätze durch Investitions-Milliarde

„Jede investierte Million in den Bahnausbau generiert auch zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land“, streicht SPÖ NÖ-Vorsitzender Schnabl hervor. Mit Blick auf die sozialdemokratische Forderung nach 80.000 zusätzlichen nachhaltigen Arbeitsplätzen in Niederösterreich, meint Pfister, dass die geforderte Investitionsmilliarde rund 15.000 neue Arbeitsplätze schaffen würde, die man dringend brauche. „Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit“, fügt Schnabl hinzu und hebt das sozialdemokratische Ziel der Vollbeschäftigung in Niederösterreich dabei hervor.

Reaktivierung Nebenbahnen und kostenlose Öffis

Die Einführung des 1-2-3-Tickets begrüßen die Sozialdemokraten. Parallel dazu brauche es jedoch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Daher fordern Pfister und Schnabl: „Reaktivieren wir Nebenbahnen in unserem Bundesland und verstärken wir die Taktung.“ Dabei denken sie beispielsweise an die bereits abgebauten Teile der Wachaubahn oder auch an Spangenverbindungen, die ausgebaut und elektrifiziert werden sollten.

Aufbauend auf die Verkehrsstudie der AKNÖ legt Pfister die Möglichkeiten zur Umstellung von Bus auf Straßenbahnen dar. Demnach hätten neben St. Pölten, Wiener Neustadt und Schwechat auch Groß-Enzersdorf und die Achse Mödling-Perchtoldsdorf Potenzial für Straßenbahnen.

Zeit und Kosten seien laut SPÖ die zentralen Größen im Verkehr. Während erstere durch den Öffi-Ausbau eingespart werden sollen, sehen die Sozialdemokraten kostenlose Öffis als langfristiges Ziel. Schnabl nimmt sich hierfür Luxemburg, das seit dem Vorjahr ihren Einwohnern Gratis-Öffis anbietet, zum Vorbild.

Kritik an Regierungsplänen

Angesichts der rund 220.000 niederösterreichischen Pendler stellt Schnabl klar, dass er Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel ohne vorhergehendem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ablehnt.

Kritik hagelt es von Seiten der SPÖ NÖ auch am sogenannten „Comeback-Plan“ der Bundesregierung. Denn der Großteil der rund 1,65 Milliarden schweren Investitionen in den Verkehr gehe laut Schnabl in 1-2-3-Ticket und den Koralmtunnel-Bau und damit in keine neuen Projekte auf. Daher meint Schnabl, dass der „Comeback-Plan“ eine Entschuldungsmaßnahme der Bundesregierung sei. Zudem ärgern sich die Sozialdemokraten, dass nicht ein Fünftel der Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds in Niederösterreich investiert werden, obwohl ein Fünftel der Österreicher hier leben würden.