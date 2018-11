Das attraktive Angebot des Top-Jugend-Tickets für Schüler, Lehrlinge, Absolventen des freiwilligen Sozial- oder Umweltjahres und Polizeischüler ist eine enorme finanzielle Erleichterung für junge Menschen. Das wird von den Grünen NÖ begrüßt, Studierende in Niederösterreich sind aber weiterhin vom Top-Jugend-Ticket ausgeschlossen. In NÖ studieren derzeit 21.000 Personen, die bis zu 1.500 Euro für Bus und Bahn zahlen, um zu ihrem Studienort zu gelangen.

Studentenbudget

Studierende verfügen meist über kein fixes Einkommen, beziehungsweise wenn nur ein sehr geringes, dennoch liegen die hohen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel schwer auf dem Studentenbudget „Studierende in NÖ erhalten im Gegensatz zu Polizeischülern nicht das Top-Jugend-Ticket um 70 Euro, sondern bleiben auf ihren Fahrtkosten sitzen. Die Grünen NÖ haben schon mehrmals im NÖ Landtag mittels Antrag auf diese fehlende Unterstützung der NÖ Studierende hingewiesen“, so Bildungssprecher der Grünen NÖ Georg Ecker.

VPNÖ-Verkehrssprecher Jürgen Maier gibt in einer schriftlichen Stellungnahme an die NÖN bekannt, dass „die Förderung für Studierende aus anderen Budgettöpfen als jene für das Top-Jugendticket erfolgt. Dieses Ticket wird aus den Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds finanziert, dessen Mittel eben für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt zweckgebunden sind. Zusätzliche Mittel für Vergünstigungen für Studierende sind daher Aufgabe des Bundes."

In einer politischen Anfrage an Landesrat Ludwig Schleritzko will Landtagsabgeordneter Georg Ecker nun wissen, warum die Studierenden im Gegensatz zu Polizeischülern aus dem Kreis der Anspruchsberechtigten ausgeschlossen bleiben und ob das Land NÖ bereit ist, die Ausweitung finanziell mitzutragen.