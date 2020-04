Für die knapp 200.000 Schüler in Niederösterreich geht es – schrittweise und im Schichtbetrieb – zurück in die Klassen. In drei Etappen werden nach dem Plan von Bildungsminister Heinz Faßmann die Schulen wieder geöffnet.

Die erste Phase ist bereits länger bekannt: Ab 4. Mai bereiten sich Maturanten und Schüler von Abschlussklassen dort auf ihre Klausuren vor.

Die nächsten, die ein Stück an Schul-Normalität zurückerlangen, sind Volksschüler, Mittelschüler und Unterstufen-Schüler. Damit drücken 131.000 Kinder in Niederösterreich ab

18. Mai wieder die Schulbank.

Illustration: Biscotto Design/Doremi/plataa/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

Zwei Wochen später, am 3. Juni, folgen die Älteren – vorausgesetzt, die Infektionszahlen steigen nicht wieder. In Niederösterreich kehren dann 52.000 Jugendliche vor den Ferien noch einmal für einen Monat zurück in die Schulen.

Mit Mundschutzmasken und im Schichtbetrieb

Von gewohntem Schulalltag ist man in den kommenden zwei Monaten aber noch weit entfernt. In den Schulen werden strenge Hygiene-Regeln gelten. Diese hat das Bildungsministerium in einem Handbuch festgelegt. Vorgesehen ist darin etwa ein Mindest-Abstand. Damit der eingehalten werden kann, sollen sich nicht zu viele Jugendliche gleichzeitig in den Schulen aufhalten. Es wird daher Schichtbetrieb geben.

Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Unterricht findet für Gruppe A von Montag bis Mittwoch und für Gruppe B Donnerstag und Freitag statt. In der darauffolgenden Woche wird getauscht. Betreuungsangebot gibt es aber auch für jene, die an diesen Tagen keinen Unterricht haben. Der Stundenplan soll eingehalten werden. Nachmittagsunterricht oder Fächer wie Musik und Sport entfallen jedoch.

Ausgenommen von der Teilung sind „Klein- und Kleinstschulen“. Weil das nicht näher definiert ist, soll die Situation in NÖ von Schule zu Schule beurteilt werden, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Daniel Lohninger Chaos müsste nicht sein LEITARTIKEL

Um das Ansteckungsrisiko gering zu halten, sollen zudem in den Schulen – abseits des Unterrichts – Masken getragen werden. Anschaffen müssen die, laut Faßmann, die Eltern. Für Notfälle werde in den Schulen aber vorgesorgt sein, betont Teschl-Hofmeister. Schüler, die Angst vor einer Ansteckung haben oder krank sind, können weiterhin zuhause bleiben und gelten als entschuldigt.

Bei der Notengebung werden die außergewöhnlichen Umstände berücksichtigt. Schularbeiten gibt es bis zu den Ferien keine. In die Beurteilung werden die Leistungen des ersten Semesters sowie des Heim-Unterrichts miteinbezogen. An den Volksschulen wird aufs Sitzenbleiben verzichtet. Ältere Schüler können mit einem Fünfer jedenfalls aufsteigen – mit mehreren nach Konferenz-Beschluss.

Gute Noten von Politik und Schul-Vertretern

Positiv aufgenommen wird der Plan von den Schul-Verantwortlichen sowie Schüler- und Elternvertretern in NÖ. „Das bringt Planbarkeit und Klarheit. Für uns ist es wichtig, dass durch die Reduzierung der Schülerzahlen das Risiko von Ansteckungen minimiert wird“, meinen Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Die Landesschülervertretung freut sich über die Kriterien zur Leistungsbeurteilung: „Die Lösung sorgt für Entlastung“, meint Benjamin Koiser. Paul Haschka vom Landeselternverband hofft, dass die Notenstände rasch bekanntgegeben werden.