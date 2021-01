Hamsterkäufe, geschlossene Grenzen und Medikamenten-Engpässe im Corona-Frühjahr 2020: Menschen haben sich damals nicht nur um ihre Gesundheit gesorgt, sondern auch um die Lebensmittelversorgung. Für "volle Fleisch-, Käse- und Eier-Regale" sorgten damals und heute Österreichs Bäuerinnen und Bauern, sagen Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums im Rahmen der Eröffnung der diesjährigen Wintertagung des 68. Ökosozialen Forums unter dem Motto "Gemeinsam is(s)t man besser."

"Corona ist ein Gamechanger für die ganze Welt, aber auch für die heimische Landschaft", glaubt Pernkopf. Die Erfahrungen in Zeiten von Corona haben gezeigt, wie wichtig es sei, dass sich der Kontinent selbst versorgen kann. Allein die Tatsache, dass Europas einzige Antibiotika-Produktion sich in Kundl/Tirol befinde - und da habe eine Absiedelung gedroht - spreche Bände, so Pernkopf.

"Erdbeeren und Rindfleisch müssen nicht fliegen"

Was für Medikamente gilt, gelte noch viel mehr für die Grundnahrungsmittel. Der aktuelle "Green-Deal" sei aus der Zeit gefallen und wirke als "Generalangriff auf die Landwirtschaft". "Wir wollen nicht, das Flächen still gelegt werden. Es kann nicht sein, dass wir einen Blühstreifen durch ganz Europa ziehen, aber gleichzeitig kommen die Lebensmitteln irgendwo her - ein Mehr an Kondensstreifen am Himmel", kritisiert Pernkopf die Maßnahmen aus dem "Green Deal" von Frans Timmermans und das Freihandelsabkommen Mercosur, das wiederum emissionsintensive Standorte außerhalb Europas fördere und zum "Totalschaden für Umwelt-, Klima und Tierwohl" werden kann.

Eine Studie des US-Landwirtschaftsministeriums habe laut Pernkopf gezeigt, das bei Umsetzung des Green Deals der Ernteertrag für Europas Bauern um 12 Prozent zurückgehen und das Einkommen um 16 Prozent sinken würden. "Weniger Produktion am eigenen Kontinent bedeutet mehr Importe", ist sich Pernkopf sicher.

Pernkopf zitiert eine Altbäuerin, die gesagt haben soll: "Erdbeeren und Rindfleisch müssen nicht fliegen - ein Deal in der alten Welt soll das Feuer im Amazonas nicht noch mehr anheizen.“ Heimische Bauern sollen zum "nachhaltig investieren und produzieren" angeregt werden. Dass die Investitionsprogramme darunter die Covid-19-Investtionspräimie des Bundes, wirke, zeige die Verdopplung der Anträge, sagt Pernkopf.

"Wertschätzungs-" statt "Wertschöpfungskette

Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) unterstreicht den "unschätzbaren Wert" die bäuerliche Produktion vor Ort zu haben

und lobt die bäuerliche Familienbetriebe als erfolgreiches Versorgungs-Modell für Österreich, und "nicht darauf, wo kann ich am günstigsten erzeigen".

Österreich gehe seit Jahrzehnten einen "ökologischen" Weg mit dem höchsten Anteil an biologisch produzierten Betrieben in Europa. "Wenn ich aber auf der einen Seite die agrarische Produktion mit immer höheren Auflagen versehen und so die Produktion verringere, gleichzeitig aber ein Mercosur-Abkommen abschließe, wo sich die Frage nach Produktionsbedingungen und Umweltstandards nicht stellt, dann geht das nicht", sagt Köstinger. Man sei nicht gegen das Freihandelsaufkommen, aber es müsse auf Augenhöhe geschlossen werden und darf nicht zu lasten der landwirtschaftlichen Produktion in Europa gehen.

Mehr Tierwohl für "ein paar Cents mehr"

Politik und Bauernschaft hören den Wunsch nach mehr Tierwohl in der Produktion aus der Bevölkerung. Dafür müsse der Konsument gleichzeitig aber auch bereit sein, "ein paar Cent mehr zu bezahlen", sagt Köstinger.

