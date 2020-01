Nach den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner soll die Arbeit wieder auf allen Ebenen im Mittelpunkt stehen, meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Bei einer Klausur in Amstetten legte die Regierungsmannschaft der Landes-ÖVP deshalb ihr Arbeitsprogramm für die kommenden Monate fest. In Angriff nehmen wollen die Türkisen 2020 etwa Folgendes:

Erarbeitung einer Strategie zur "Stärkung der digitalen Fitness" des Handels: Der Online-Handel hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dass es kein "Entweder-Oder" zwischen Shopping im Netz und vor Ort geben wird, ist laut Mikl-Leitner klar. Man müsse den lokalen Handel aber bestens auf die neuen Herausforderungen vorbereiten und fit fürs Netz machen. Die ÖVP will daher gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem Handelsverband in den nächsten Wochen ein Konzept zur Stärkung der digitalen Fitness des Handels erarbeiten. "Dadurch wollen wir unsere Unternehmen von unfairen Wettbewerbsbedingungen im Netz sowie Ortszentren vor weiterer Ausdünnung schützen", meint die Landeshauptfrau. Gleichzeitig wollen die Türkisen bei den Konsumenten das Bewusstsein für regionalen Kauf schärfen.

Start einer Offensive für Fachkräfte über 25: Bereits im Herbst wurde verkündet, dass die Lehrlingsoffensive, die im Vorjahr gestartet wurde, auch 2020 fortgesetzt werden soll. Der Erfolg gebe ihr recht: Von den Projekte zur Erleichterung des Einstiegs in die Arbeitswelt haben, laut Mikl-Leitner, 2019 6.200 Jugendliche unter 25 profitiert. 2020 sollen auch die über 25-Jährigen Hilfe bekommen: Das Land startet die Qualifizierungsoffensive. 3.500 Personen sollen dadurch gezielt für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Investiert werden 77 Millionen Euro - gemeinsam mit dem AMS und dem Europäischen Sozialfonds.