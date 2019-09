Die ÖVP Niederösterreich startet die Schlussmobilisierung und will sich für "ihren" Kanzler-Kandidaten Sebastian Kurz noch einmal so richtig ins Zeug legen, um auch letzte Unentschlossene vor der Wahl am Sonntag noch überzeugen zu können. Dafür führen die Gemeinde- und Ortsgruppen der Volkspartei sowie ihre Mandatare morgen, Mittwoch, die größte Beisl-Tour Niederösterreichs durch.

"Wir wollen innerhalb eines Tages so viele Lokale, Gaststätten, Cafés und Bars des Landes besuchen wie möglich - insgesamt gibt es rund 7.000 in Niederösterreich. Wir mobilisieren in der letzten Woche all unsere Kräfte. Denn wir stellen den Kanzler nicht, wenn wir Erster werden, wir stellen den Kanzler nur dann, wenn wir deutlich Erster werden. Wir stellen den Kanzler nur dann, wenn keine Mehrheit gegen uns möglich ist“, betonen Klubobmann Klaus Schneeberger, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Eine "Entscheidungshilfe" will die ÖVP Unentschlossenen außerdem mit dem "Kanzlercheck" bieten. Den hat die Volkspartei online eingerichtet, außerdem in Papier-Form verteilt. Angeführt sind Fragen wie "verfolgt eine klare Linie" oder "beweist für mich Bürgernähe". In diesen sieben Punkten müssen die Spitzenkandidaten bewertet werden. Das Ergebnis sei für die ÖVP NÖ absehbar: "Für uns ist klar, dass Sebastian Kurz der beste Kanzler ist", meint Ebner.

Dass Sebastian Kurz und die alte Bundesregierung gute Arbeit geleistet haben, sind Ebner und Schneeberger überzeugt. Als Beispiele nennt Ebner dafür die "Sozialhilfe neu", die Deutschförderklassen, die gerade im NÖ Pflichtschulgesetz verankert wurden, und den Familienbonus. Schneeberger betonte vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern und Kommunen: "Zum ersten Mal waren die Gemeinden nicht nur die Organisatoren, die Ideen empfangen haben, sondern durften mitgestalten."