Hanger: "Zurzeit sind das nur Spekulationen"

Werbung

Nicht zuletzt in Hinblick auf die Landtagswahlen in Niederösterreich Anfang 2023 hat sich die Landes-ÖVP zuletzt mehr Ruhe von den ÖVP-Vertretern im Bund gewünscht. Der polternde Abgang der jungen Wiener ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner war genau das Gegenteil davon. Entsprechend schlecht ist auch Sachslehners Nachrede in ÖVP-Kreisen. In der Debatte um die Nachfolge könnte Niederösterreichs Volkspartei aber ein gewichtiges Wort mitreden. Aktuell führt Alexander Pröll, Sohn des ehemaligen ÖVP-Vizekanzlers Josef Pröll und Großneffe des Ex-Landeshauptmannes Erwin Pröll, die Geschäfte der Bundes-ÖVP. Er hatte bis dato mit Sachslehner eine Doppelspitze gebildet.

Als mögliche neue Generalssekretäre wurden unter anderem auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und NÖ Bauernbund-Direktor Paul Nemecek gehandelt. Beide sind aber für die Landespartei in der entscheidenden Phase vor der Landtagswahl unabkömmlich. Laut ÖVP-Informationen kommen nur jene Personen in Frage, die aktuell keine wesentliche Funktion in NÖ bekleiden.

Das würde für Andreas Hanger sprechen, der ebenfalls als potenzieller Nachfolger gehandelt wird. Der Mostviertler Andreas Hanger betont im NÖN-Gespräch, dass er mit seiner Aufgabe als Fraktionschef im U-Ausschuss gut ausgelastet ist. Ob er dennoch zusagen würde, wenn ihn Kanzler Karl Nehammer als neuen Generalsekretär haben möchte, legt er sich noch nicht fest. „Zurzeit sind das nur Spekulationen. Der Bundeskanzler will zeitnah über die Nachfolge informieren.“ Es ehre ihn aber, dass sein Name genannt werde, betont Hanger.

Hanger spricht sich für einen "Brückenbauer" aus

Was ein neuer ÖVP-Generalsekretär braucht, kann er hingegen genau sagen: Es müsse jemand sein, der aus der ÖVP komme und die Strukturen in Bund und den Ländern kenne. Während Hanger selbst im Ibiza-U-Ausschuss vor allem mit seiner kantigen Linie für Schlagzeilen sorgte, ruft er nun nach einem „Brückenbauer“. „Es braucht jemanden, der verbindlich ist. Keinen Scharfmacher, wie es oft gefordert wird“, sagt der Niederösterreicher, der es als notwendig empfindet, über die aktuelle politische Kultur im Land zu sprechen.

Kritik an Sachslehners Abgang

Mit der lauten Kritik, die Sachslehner bei ihrem Rücktritt geäußert hat, ist Hanger nicht einverstanden: „Über inhaltliche Fragen kann man immer diskutieren. Die Form des Abgangs kann ich aber nicht goutieren“, sagt er.