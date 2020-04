"Jetzt geht es um Abstand halten aber auch ums Zusammen halten, zum Beispiel wenn es um Hilfe für ältere Landsleute oder Risikogruppen geht. Dabei leisten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Großartiges und unsere Bürgermeister, Mandatare und Funktionäre bei Hilfs- und Bringdiensten sowie im Krisenmanagement einen entscheidenden Beitrag“, lobt ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Damit auf einen Blick ersichtlich ist, was getan wird, um in der Krise zu helfen, will die Landes-ÖVP auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nun eine Plattform starten.

Unter https://miteinander-niederoesterreich.at/ sollen Niederösterreicher ihre Projekte eintragen und vorstellen. "Dadurch wollen wir motivieren zum Weitermachen, animieren zum Nachmachen aber auch sensibilisieren die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung einzuhalten“, betont Ebner.