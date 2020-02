Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählt er den Ausbau des Persönlichkeitswahlrechts sowie das Mobilfunkpaket, mit dem Niederösterreich europaweit Vorreiter war.

Ob Schneeberger, der im April seinen Siebziger feiert und als Bürgermeister von Wiener Neustadt bestätigt wurde, künftig in St. Pölten leiser treten wird, lässt er offen: "Die Landeshauptfrau entscheidet, wann ich mich als Klubobmann verabschiede."

Was Schneeberger über sein Verhältnis zu Johanna Mikl-Leitner und Erwin Pröll sagt, wie er die Entwicklung der Politiklandschaft in den vergangenen 20 Jahren beurteilt und was er als die größten künftigen Herausforderungen für Niederösterreich sieht, lest ihr ab morgen in der Printausgabe der NÖN sowie im E-Paper.