ÖVP-Landesgeschäftsführer vermisst Bürgernähe in der Bundesregierung

Politische Beobachter wunderten sich zuletzt, dass ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner öffentlich einen Energiepreis-Deckel forderte. Schließlich stellte sie sich damit indirekt gegen den in der ÖVP NÖ groß gewordenen Kanzler Karl Nehammer, der eine solche Maßnahme zuvor abgelehnt hatte. Nun präsentierte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner eine – von der Landes-ÖVP selbst durchgeführte - Telefon-Umfrage, wonach die Zufriedenheit mit der Landesregierung wesentlich höher sei als jene mit der Bundesregierung. Die nahm er vor der nahenden Landtagswahl 2023 zum Anlass, um seinen Kolleginnen und Kollegen im Bund Verbesserungsvorschläge auszurichten.

Aus den – von der Landes-ÖVP selbst erhobenen – Daten ging laut Ebner hervor, dass 60 Prozent der Befragten mit der Bundesregierung unzufrieden seien (30 Prozent zufrieden, 10 Prozent gaben keine Antwort). Bei der Landesregierung liege die Zahl der Unzufriedenen nur bei 27 Prozent (59 Prozent zufrieden, 14 Prozent gaben keine Antwort). Er betont, dass die Werte jeweils für die gesamten Regierungen, also im Falle der Landesregierung neben der ÖVP auch für SPÖ und FPÖ gelten. In der Bundesregierung für ÖVP und Grüne.

Zum Vergleich: Eine NÖN-Umfrage, durchgeführt von Meinungsforscher Christoph Haselmayer, zeigte, dass nur 22 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden sind. Österreichweit ist der Wert mit 18 Prozent so niedrig wie noch nie. Die Landes-ÖVP werde, laut Haselmayer, durch den Bundestrend nach unten gezogen, könne aufgrund ihrer Stärke und Struktur aber noch einiges abfangen. Die durch den Proporz ebenfalls in der Landesregierung vertretenen Parteien SPÖ und FPÖ profitieren, der NÖN-Umfrage zufolge, von der aktuellen Stimmungslage.

Ebner schreibt die Zufriedenheit in Niederösterreich der Kommunikation und „Bürgernähe“ im Bundesland zu. Die Funktionärinnen und Funktionäre hören den Menschen zu und nehmen ihre Anliegen ernst. In der Bundesregierung gelingt das aus seiner Sicht zurzeit nicht. Als Beispiel dafür nennt er das Anti-Teuerungspaket. Bei den Entlastungsmaßnahmen habe man es bisher nicht geschafft, den Menschen zu vermitteln, was sie bringen und wie sie wirken.

Trotz Sonderprüfung und Teuerungsstreit: Ebner betont „Miteinander“

Während der politische Stil im Bund „von Gehässigkeit geprägt“ sei, will die Landes-ÖVP an ihrem 2018 ausgerufenen Miteinander-Kurs festhalten. Dass sich SPÖ und FPÖ zuletzt etwa im Zusammenhang mit der Inseraten-Causa oder der Teuerungsdebatte lautstark gegen die ÖVP stellten, schreibt Ebner der bevorstehenden Landtagswahl und "Partei-Strategie" zu.

Bund soll stärker auf Länder zugehen

An seine Kolleginnen und Kollegen in der Politik richtet der 49-Jährige drei Appelle: Er ruft dazu auf, konstruktiv weiterzuarbeiten, mahnt die Bundesregierung, das Gemeinwohl sowie das große Ganze in den Mittelpunkt zu stellen und den aktuellen politischen Stil zu ändern – „weniger Streit, mehr Miteinander“.

Konkret verlangt Ebner von der Bundesregierung, dass sie stärker auf die Länder zugehe, und sich vor der Präsentation von Maßnahmen überlege, ob die Modalitäten auch funktionieren. Die Gutschein-Lösung für den Klimabonus zeige, dass das nicht immer der Fall sei.