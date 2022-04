Johanna Mikl-Leitner mit 99,5 Prozent als Landesparteiobfrau bestätigt

Werbung

Mit 99,5 Prozent der Delegierten-Stimmen wurde Johanna Mikl-Leitner beim Landesparteitag im St. Pöltner VAZ erneut zur ÖVP-Landesparteiobfrau gewählt. Damit konnte die 58-Jährige das Ergebnis von ihrem ersten Antreten 2017 toppen.

ÖVP-Landesparteitag Johanna Mikl-Leitner steht vor Wiederwahl als Landesparteiobfrau

Bei ihrem ersten Votum, bei dem sie Erwin Pröll als Landesparteiobmann ablöste, kam sie auf 98,5 Prozent. Unter den zahlreich erschienenen Funktionären und Gästen war auch die ÖVP-Bundesspitze mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Klubobmann August Wöginger, die Ministerinnen Klaudia Tanner, Susanne Raab, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll.

Ebenfalls wiedergewählt wurden als Stellvertreter Mikl-Leitners Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (98,1 Prozent), Magdalena Eichinger vom Seniorenbund (99,0 Prozent), Kurt Hackl vom Wirtschaftsbund (98,6 Prozent) und Andrea Kö (99,0 Prozent) von "Wir Niederösterreicherinnen“.

Neu im Landesparteivorstand ist JVP-Vertreter Christopher Edelmaier aus Schweiggers im Bezirk Zwettl. Er erhielt 100 Prozent der Stimmen und ersetzt Michael Wurmetzberger aus Kaumberg im Bezirk Lilienfeld. Finanzreferent bleibt Landesrat Jochen Danninger. Er wurde mit 99,5 Prozent wiedergewählt.

Mikl-Leitner verurteilt Kritik an der Tracht

In ihre Rede vor dem Urnengang, bei der die Landeshauptfrau um die Unterstützung bei den 418 stimmberechtigten Delegierten warb, ging Johanna Mikl-Leitner auf die aktuell schwere gesellschaftliche Situation mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ein. Auch deshalb habe Heimat heute eine ganz andere Bedeutung.

„Heimat ist nicht das Gegenteil der weiten Welt. Und Heimatverbundenheit nicht das Gegenteil von Weltoffenheit. Heimat ist in Niederösterreich beides: Heimatverbundenheit und Weltoffenheit“, so die Landeshauptfrau. Kritik übte sie dabei auch zu aktuellen Wortmeldungen, wonach die Tracht ein Signal für Nationalsozialismus sei. „Wer sich in Niederösterreich zur Tracht bekennt, der sagt nichts anderes, als dass er in einem weltoffenen Land geerdet ist.“

Neues Motto „Heimat heute, Zukunft jetzt“

Nach dem Motto „Heimat heute, Zukunft jetzt“, will sich die ÖVP im Bundesland als die Niederösterreich-Partei verstehen. Mikl-Leitner sei so wie ihre Parteikollegen mit dem Ziel in die Politik gegangen, für das Land zu arbeiten, den Landsleuten Sicherheit zu geben und in Niederösterreich für Geborgenheit zu sorgen. Damit entgegnete sie der zuletzt öfter laut gewordenen Kritik an Mitgliedern in der Volkspartei. „Es tut mir weh, wenn die Volkspartei in der Kritik steht. Weil es viel zu oft nicht angemessen und nicht gerecht ist, was uns manche vorwerfen.“ Am "Miteinander" will sie aber festhalten.

Die ÖVP NÖ ist mit ihren 220.000 Mitgliedern und 20.000 Funktionären die größte Landespartei in Österreich und stellt in Niederösterreich 451 der 573 Bürgermeister.