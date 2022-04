Johanna Mikl-Leitner stellt sich erstmals der Wiederwahl

Werbung

Fünf Jahre ist es her, seit Johanna Mikl-Leitner zur Landesparteiobfrau Niederösterreichs gewählt wurde. Sie löste damals Erwin Pröll nach 25 Jahren ab. Am Samstag, 30. April, stellt sie sich beim Landesparteitag im St. Pöltner VAZ erstmals der Wiederwahl als Landesparteiobfrau.

Die Latte liegt hoch: 2017 erhielt die Klosterneuburgerin 98,5 Prozent der Delegierten-Stimmen. Das ist das beste Ergebnis, das bei diesem Votum je erreicht wurde. Zum Vergleich: Das niedrigste Ergebnis waren 82 Prozent für Georg Prader im Jahr 1972. Zuvor war die Wahl jahrelang nicht geheim abgehalten worden – was eine Reihe einstimmiger Obmann-Wahlen zur Folge hatte.

Die Wiederwahl kommt für Mikl-Leitner in einer Zeit, die für die ÖVP nicht einfach ist. Aufgrund der Corona-Politik traten einige Basis-Funktionäre aus der Partei aus, auf Bundesebene werden im Zuge eines U-Ausschusses Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-Politiker beleuchtet, im Land ist die ÖVP mit einem Antrag auf Sonderprüfung des Landesrechnungshofs und dem Ruf nach einem U-Ausschuss konfrontiert. Beim Landesparteitag will man jedenfalls Einigkeit demonstrieren. Die größte ÖVP-Teilorganisation, der Bauernbund, betonte bereits in der Vorwoche, geschlossen hinter Mikl-Leitner zu stehen.

Edelmaier aus Schweiggers wird neuer Stellvertreter

Erwartet werden am Samstag 1.000 ÖVP-Delegierte in St. Pölten. 470 von ihnen sind wahlberechtigt. In der Riege der Stellvertreter dürften sie eine Änderung beschließen: Der Gemeinderat aus Schweiggers und JVP-Landesobmann-Stellvertreter Christopher Edelmaier (27) löst den bisherigen JVP-Vertreter Michael Wurmetzberger ab. Klaudia Tanner, die vor fünf Jahren als Bauernbund-Direktorin zur Stellvertreterin gewählt wurde, soll die Funktion auch als Verteidigungsministerin behalten.

Sie wurde – wie alle anderen auch – vom Landesparteivorstand einstimmig erneut nominiert. Wiedergewählt werden dürften als Vize außerdem Andrea Kö von „Wir Niederösterreicherinnen“, Kurt Hackl aus dem Wirtschaftsbund und Magdalena Eichinger vom Seniorenbund. Jochen Danninger bleibt auch als Wirtschaftslandesrat weiterhin Finanzreferent der Landes-ÖVP.

Während beim letzten ÖVP-Parteitag im St. Pöltner VAZ – bei dem sich Sebastian Kurz im August wenige Monate vor seinem Rücktritt als Bundesparteiobmann bestätigen ließ – Medien noch von der „Polit-Show“ berichteten, will die Landes-ÖVP ihr Event nun klar als Arbeitsparteitag verstanden wissen. „Die Arbeit steht im Mittelpunkt, nicht die Inszenierung“, betont Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner im Vorfeld.

Zwar gilt der Landesparteitag als Stimmungstest, personelle Weichen für die Landtagswahl 2023 werden am Samstag aber noch nicht gestellt. 2017 fiel bei dem Event der Startschuss für den Programmprozess zur Landtagswahl.