Der diesjährige Landestag der Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen steht unter dem Motto „miteinander.frau“ und wird am 17. April 2020 in der Styx Remise in Obergrafendorf stattfinden. Zahlreiche Ehrengäste werden erwartet, darunter die neue Frauenministerin Susanne Raab, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß. Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt die Wahl der neuen Landesleiterin, nachdem Petra Bohuslav mit Ende Februar ihr politisches Amt zurückgelegt hat und auch die Leitung der ÖVP-Frauen abgeben wird.

„Die Arbeit an der Spitze der Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen hat mir sehr viel Spaß gemacht! Gemeinsam mit unseren engagierten Damen aus den Bezirken konnte Vieles umgesetzt werden. Ich bin für die spannende Zeit dankbar und nehme schöne Erinnerungen und viele bereichernde Momente mit“, so Bohuslav.

In ihre Fußstapfen wird Doris Berger-Grabner treten die Ende Februar durch einstimmigen Vorstandsbeschluss zur Nachfolgerin als Landesleiterin nominiert wurde. Die 41-jährige Kremserin ist seit Jänner 2019 Mitglied des Bundesrates und als Professorin im Department Business an der IMC FH Krems tätig. Die promovierte Wirtschaftspädagogin ist Mutter zweier Kinder und geht mit vollem Elan in diese neue Aufgabe. „Frauenpolitische Themen sind relevanter denn eh und je. Frauenpolitik bedeutet für mich Gleichstellungspolitik und nicht nur Symbolpolitik!“ bekräftigt sie. Es ginge darum, die Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft zu stärken und auf allen Ebenen in den Fokus zu rücken.

„Ziel muss sein, Frauen und ihre Tätigkeiten in unserer Gesellschaft aufzuwerten und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“Doris Berger-Grabner

Der gesamte Vorstand bedankt sich herzlich bei der scheidenden Landesleiterin Petra Bohuslav und wünscht ihr für ihre neuen Aufgaben als kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper alles Gute und viel Erfolg!

Gleichzeitig heißen alle Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen die designierte Landesleiterin, BR Doris Berger-Grabner willkommen und freuen sich auf eine gelungene Zusammenarbeit.