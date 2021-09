Mit dem Schulstart begann in NÖ auch die politische Herbstarbeit. Die ÖVP Niederösterreich startete diese mit einer zweitägigen Regierungsklausur im Moorheilbad Harbach.

Dabei verwies Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf das Konjunktur-Paket, das das Land gut durch die Krise gebracht hat: „Vor genau einem Jahr haben wir bei unserer Regierungsklausur ein eigenes Konjunkturpaket vorgestellt. Damit haben wir schneller, treffsicherer und nachhaltiger gehandelt als andere“, betont Mikl-Leitner. Ihre Bilanz zum Konjunkturpaket zeige den geschaffenen Vorteil deutlich: Von den insgesamt 229 Millionen Euro wurden bereits 189 Millionen bewilligt.

„Damit wurden durch Unternehmen Investitionen von fast 500 Millionen Euro ausgelöst“, wie die Landeshauptfrau berichtet. Ausgeschüttet wurden die Finanzierungshilfen für Start-ups, Innovationen und zur Förderung der Digitalisierung. „Bis Jahresende haben die Unternehmen noch Zeit, sich die verbleibenden 50 Millionen Euro abzuholen“, so Mikl-Leitner.

Im Rahmen der Klausur strich die Landeshauptfrau einmal mehr das Miteinander in der Landesregierung hervor. So seien nicht nur 99 Prozent aller Beschlüsse einstimmig getroffen worden. Auch die Landesstrategie 2030, die im kommenden Jahr präsentiert wird, wurde von allen Regierungsparteien gemeinsam beschlossen.

Klar im Fokus steht für die ÖVP das Thema Arbeit, das in Kooperation mit den Sozialpartnern und dem AMS vorangetrieben wird. So haben Land und Wirtschaftskammer in den letzten eineinhalb Jahren 3.200 Unternehmen gefördert und begleitet. Dadurch wurden Investitionen von 716 Millionen Euro ausgelöst. „Im gleichen Zeitraum wurde gemeinsam mit dem AMS 15.000 Landsleuten bei Jobsuche, Weiterbildung und Qualifizierung geholfen“, so Mikl-Leitner.