Etwas ungewöhnlich leitete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Pressekonferenz im Anschluss an die Klausur ein: Sie gratulierte Dominic Thiem, der nur wenige Stunden zuvor Rafael Nadal bei den US-Open im Spiel um den Einzug ins Semifinale denkbar knapp unterlegen war.

Dann ging es zur Sache – und zum Hauptthema Arbeit. Seit 18 Monaten gebe es in NÖ sowohl gute Beschäftigungszahlen als auch ein Sinken der Arbeitslosigkeit. Über 633.000 Beschäftigte gibt es aktuell im Bundesland, die Arbeitslosenrate sei in diesem Zeitraum um 10,2 Prozent gesunken.

Als besonders erfreulich wertet Mikl-Leitner dabei das Absinken der Arbeitslosenzahlen in den Problemgruppen Langzeitarbeitslose, hier gibt es ein Minus von 14,7 Prozent, bei den Jugendlichen bis 24 Jahre, wo die Beschäftigungslosigkeit um 14,6 Prozent zurückgegangen ist und in der Altersgruppe 50+, hier ist ein Minus von 5,2 Prozent zu verzeichnen.

Zu den Turbulenzen um das AMS-Budget auf Bundesebene sagt Mikl-Leitner, dass die Gelder für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen des Bundeslandes NÖ nicht gekürzt werden.

Zwei neue Arbeits-Initiativen

In Sachen Arbeitslosigkeit wird NÖ in Kürze mit zwei Initiativen starten: mit „Jobimpuls plus“ für Landezeitarbeitslose und mit „Jobperspektive 55+“ für ältere Arbeitslose. Bei „Jobimpuls plus“ übernimmt das Land für sechs Monate 100 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten. Die Teilnehmer des Projektes werden 35 Wochenstunden im Betrieb arbeiten, fünf Wochenstunden sind für Coaching- und Qualifizierungsmaßnahmen reserviert. Diese Initiative für Langzeitarbeitslose startet mit einem Pilotprojekt in Wiener Neustadt. Hintergrund ist, dass dort der Anteil der Langzeitarbeitslosen mit 45 Prozent extrem hoch ist.

Das zweite Projekt „Jobinitiative 55+“ wird so ablaufen, dass kommunale Einrichtungen und Vereine Mitarbeiter dieser Altersgruppe beschäftigen sollen und dabei nur einen Kostenanteil von 150 Euro zu leisten haben, den Rest übernimmt das Land. Start des Piloten ist hier im Bezirk Gänserndorf, wo der Anteil der älteren Arbeitslosen mit 35 Prozent extrem hoch ist.

Für beide Projekte werden bis Ende 2018 600.000 Euro veranschlagt, 60 Personen sollen vorerst davon profitieren. Anfang 2019 will das Land – im Erfolgsfall – die Initiativen auf ganz NÖ ausrollen.

Wirtschaft: China und Frankreich im Focus

Beim zweiten Thema Wirtschaft will NÖ in Zukunft gezielt Auslandsmärkte ansprechen, auf denen man sich Steigerungen erwarten darf. Konkret sind das China und Frankreich. Das Exportvolumen NÖs nach China liegt derzeit bei 400 Millionen Euro, es soll bis 2023 auf 500 Millionen gesteigert werden. Im kommenden Frühjahr soll dazu eine Wirtschaftsdelegation in den Fernen Osten reisen, kündigt Mikl-Leitner an.

Bei den näheren Märkten hat das Land NÖ Frankreich im Focus, hier soll das Exportvolumen jährlich im 3 Prozent gesteigert werden. Bis 2020/21 will man bei 815 Millionen Euro an Exportvolumen sein, derzeit liegt NÖ bei 725 Millionen.

Importieren möchte die Landesregierung vor allem Betriebe: Landesrätin Petra Bohuslav wird eco international dazu umgehend einen Auftrag zum intensiven Standortmarketing erteilen.

Wohnbauförderung „kommt an“

Zum dritten Thema Wohnen sagt Mikl-Leitner, dass die Wohnbauförderung aktuell durch sieben von zehn Haushaltsgründern in Anspruch genommen wird, „das kommt also an“. Die rund 400 Millionen jährlicher Wohnbauförderung lösten ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro aus und schaffe 40.000 Jobs. Neue Herausforderungen am Wohnungsmarkt seien höhere Flexibilität der Menschen, höhere Ansprüche und ein verstärktes Umweltbewusstsein. Landesrat Martin Eichtinger wird bis Anfang 2019 eine neue Wohnbaustrategie des Landes vorlegen.

„Mutterland der modernen Familienpolitik“

Beim vierten Thema Familie sprach Mikl-Leitner von einem Durchbruch bei den Verhandlungen mit dem Bund: Die ursprünglich zugesagten 110 Millionen an Bundesförderung für die Kinderbetreuung wurden auf 142,5 Millionen erhöht. Das führe dazu „dass rasch gehandelt werden kann“, sagt die Landeshauptfrau.

In drei Bereichen sollen die Förderungen für Kinderbetreuung angehoben werden: Die Träger von Betreuungseinrichtungen sollen künftig pro Gruppe und Jahr statt bisher 17.500 nun 22.000 Euro bekommen. Trägerorganisationen für Tageseltern sollen künftig statt 30 nun 37,5 Euro pro Tag erhalten. Drittens soll die Einkommensgrenze für die Unterstützung der Eltern um 500 Euro angehoben werden. „Unser Ziel ist es, Niederösterreich zum Mutterland moderner Familienpolitik zu machen“, sagt Mikl-Leitner.