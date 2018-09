Im malerischen Puchberg am Schneeberg präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Mitte der Vorwoche die Ergebnisse der ÖVP-Regierungsklausur: Arbeit, Wirtschaft, Wohnen und Familie sind die großen Themen, die die Regierungsmitglieder gewälzt haben.

Als größten Brocken hat man sich das Thema „Arbeit“ herausgepickt. Aktuell stimme hier die Richtung, sagt Mikl-Leitner: 633.000 Menschen in NÖ sind in Beschäftigung, seit 18 Monaten steige die Zahl der Beschäftigten, während die der Arbeitslosen sinke. Und das besonders in den Problembereichen Langzeitarbeitslose (minus 14,7%), Jugendliche bis 24 Jahre (- 14,6%) und Altersgruppe 50+ (- 5,2%).

Für die Problemgruppen Langzeitarbeitslose und Arbeitslose jenseits der 55 werden jetzt zwei Projekte lanciert. Beide Projekte werden vorerst in Pilotregionen getestet und über den Verein „Jugend und Arbeit“ abgewickelt.

Gänserdorf als Testregion für 55+

Die Projekte im Detail: „Job Perspektive 55+“ ist für Arbeitslose im reiferen Alter. Die Pilotregion Gänserndorf wurde deshalb ausgewählt, weil dort 35 Prozent der Arbeitslosen über 55 Jahre alt sind. Alfred Walbert, Leiter des AMS Gänserndorf, freut das, denn während im Landesschnitt die Arbeitslosigkeit um 10,2 Prozent zurückgegangen sei, waren es im Bezirk nur 4,7 Prozent.

Erklärend führt Walbert an, dass Gänserndorf ein stark wachsender Bezirk sei, dadurch gebe es weniger Arbeitsangebot als anderswo. Das AMS sei bestrebt, regionsspezifische Maßnahmen zu setzen. „Dankenswerterweise sieht es das Land auch so und unterstützt uns mit dieser Aktion.“

Wiener Neustadt gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Die zweite Initiative „JOB.IM.PULS“ ist für Langzeitarbeitslose gedacht und startet mit einem Piloten im Bezirk Wiener Neustadt. Hier liegt der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei 45 Prozent.

Wiener Neustadts AMS-Bezirksstellenleiter Georg Grund-Groiss sieht die Initiative als Türöffner: „Es ist eine Riesenchance für den Einstieg in einen sozialen Arbeitsmarkt. Es wird für Menschen verwendet, die vom Markt weit weg sind und sonst keine Chance haben. Es ist auch eine große Möglichkeit, jemanden kennenzulernen und dessen Potenziale zu entdecken. Ich bin mir sicher, dass sich Betriebe darauf einlassen werden.“

Beide Jobinitiativen starten jetzt, werden Anfang 2019 evaluiert und im Erfolgsfall auf ganz NÖ ausgerollt.