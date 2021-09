Kurz bevor heute in Wien die Einführung des 1-2-3-Klimatickets auch in der Ostregion verkündet wurde, besprach der ÖVP-Landtagsklub in Bad Erlach (Bezirk Wiener-Neustadt-Land) seine Schwerpunkte in der politischen Herbstarbeit. Wenig überraschend stand das Thema Mobilität auch bei den Besprechungen der Klubklausur im Mittelpunkt. Bestimmend waren dort zudem die Themen Finanzen, Arbeit und Wirtschaft.

Für Klubobmann Klaus Schneeberger (ÖVP) braucht der öffentliche Verkehr drei "B": Durch das neue Ticket werde er billig. Zudem müsse er noch bequemer und besser werden. Konkret bedeutet das für Schneeberger Taktverdichtungen und mehr Garnituren in den Zügen auf den Strecken in Niederösterreich. Gleichzeitig betonte er - wie die ÖVP immer wieder in den vergangenen Wochen - dass man Autos nicht "wegbeamen" könnte und sollte. Diese werden weiterhin Teil der Mobilitätsstrategie des Landes bleiben.

Schneeberger: Null-Defizit in fünf Jahren geplant

Großes Thema für den ÖVP-Landtagsklub - und den gesamten Landtag - wird im Herbst außerdem das Doppelbudget sein. Erstmals seit vielen Jahren wird das in der zweitägigen Sitzung am 17. und 18. November gleich für zwei Jahre beschlossen. Die Eckpunkte besprachen die Mitglieder des ÖVP-Landtagsklubs sowie der Landesregierung bereits bei der Klausur. Klar ist, dass das Ziel des Nulldefizits, das 2022 eigentlich erreicht werden sollte, durch die Pandemie in weite Ferne gerückt ist. Für Schneeberger soll dieses jedoch bereits in fünf Jahren erreicht werden. Einzelne Bereiche, in denen dafür eingespart werden muss, nannte er nicht. Man werde aber viele Strukturen hinterfragen müssen.

Was die wirtschaftliche Lage betrifft, betonte der Klubobmann, dass Niederösterreich besser da stehe als viele andere Länder. Zu Gast war auf der Klubklausur neben Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) auch Christian Helmenstein, der Chefökonom der Industriellenvereinigung. Aktuell sind 4.900 Stellen in Niederösterreich offen. Das Bundesland zähle aktuell außerdem um drei Prozent weniger Arbeitslose als vor Corona. "Das Ziel, den Arbeitsmarkt anzuheizen, ist also gelungen", meinte Schneeberger.

Genutzt wurde die Klausur außerdem, um auf die vergangenen 3,5 Jahre der Landtagsperiode zurückzublicken. „50 Prozent der Gesetzesbeschlüsse waren einstimmig. Gerade in der Corona-Krise war dieses Miteinander wichtiger denn je“, meinte der ÖVP-Klubobmann.