Tirol-Wahl: Reaktionen aus Niederösterreich

"Natürlich ist das heute kein gutes Ergebnis für die Tiroler Volkspartei. Aber es gibt für diesen Verlust auch klare Gründe: Die schwierige Zeit, in der wir uns befinden, die kurze Zeit, die Anton Mattle hatte, und der Gegenwind, den ihm manche Meinungsforscher mit falschen Prognosen bereitet haben", stellte Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ, zur Wahl in Tirol fest.

Auch für Grünen-Landessprecherin Helga Krismer ist das Ergebnis in Tirol "kein Jubeltag", weil "Klimaschutz damit eine in die Magengrube" bekommen habe. "Es gibt aber keine Alternative zu mutiger Klima- und Energiepolitik. Ich bin mir sicher, dass die komplexen Fragen nicht von Populisten zu lösen sein werden", betont Krismer.

Die Bürger hätten "genug von der absoluten Machtausübung der ÖVP und senden ein deutliches Signal an den Bund und andere Länder", twitterte unterdessen der niederösterreichische SPÖ-Landesvorsitzende LHStv. Franz Schnabl. "Ein guter Abend für Tirol!", fügte er seiner Gratulation an Spitzenkandidat Georg Dornauer hinzu.

Das Ergebnis sei "äußerst erfreulich und bestätigt den konsequenten freiheitlichen Weg", stellte Udo Landbauer, FPÖ-Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, fest. Neben dem Erfolg von Markus Abwerzger und seinem Team seien das desaströse Abschneiden der ÖVP und das Minus für die Grünen deutliche Zeichen dafür, dass die Bevölkerung den schwarz-grünen Kurs satt habe. Das gelte für das Land wie für den Bund. Der Erfolg der FPÖ in Tirol sei jedenfalls auch "Ansporn für die eigene Landtagswahl in Niederösterreich", so Landbauer.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini gratulierte "zu einem guten liberalen Ergebnis". Das zeige, dass NEOS "auch in Tirol weiter wurzelt und wächst". Die Wählerinnen und Wähler hätten "eine historische Chance ergriffen und eine allzu machtbewusste ÖVP im Land nach 77 Jahren abgestraft. Das macht Hoffnungen, die Allmacht der Volkspartei auch in Niederösterreich brechen zu können", so Collini.