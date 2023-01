Für Johanna Mikl-Leitner steht „diesmal alles auf dem Spiel“

Werbung

Wenn es in Niederösterreich um die Schlachten aller Schlachten geht, dann weiß sich die ÖVP in Szene zu setzen. Nicht weniger als 3.200 Gäste, angeführt von Bundeskanzler Karl Nehammer und den NÖ-Regierungsmitgliedern waren ins VAZ St. Pölten gekommen, um mit der Landes-ÖVP rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den offiziellen Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 29. Jänner zu feiern. Darunter auch alle 35 Landes- sowie die 300 Regionalkandidatinnen und -kandidaten.

An sie richtete die Landeshauptfrau einen besonderen Appell. „Wir haben nur mehr 20 Tage. Was dann gilt, das gilt für ganze fünf Jahre und kann erst 2028 wieder geändert werden. Geben wir gemeinsam alles, weil diesmal so viel auf dem Spiel steht, weil diesmal alles auf dem Spiel steht.“

Mit „alles“ meint Mikl-Leitner eine ÖVP geführte Landesführung. Denn wie die jüngste NÖN-Umfrage gezeigt hat, wird die Landes-ÖVP Verluste einstecken müssen. Demnach liegt die ÖVP bei 42 Prozent. Die 2018 mit 49,6 Prozent erreichte absolute Mandats-Mehrheit scheint unrealistisch.

Foto: VPNÖ

„Schnabl-Landbauer oder Mikl-Leitner ist das Match“

Deshalb hat Mikl-Leitner in der Vorwoche ihr Wahlziel so formuliert: „Die Zeiten absoluter Mehrheiten sind vorbei, überall in Europa. Das Ziel ist es, eine Koalition gegen das Miteinander zu verhindern.“ Eine Mandatsmehrheit in der Landesregierung wäre für die Volkspartei, die sich selbst (statutarisch verankert) vorwiegend nur mehr „Niederösterreich-Partei“ nennt, aber unter Umständen auch mit rund 42 Prozent der Stimmen möglich. „Das Match lautet Schnabl-Landbauer oder Mikl-Leitner“ malte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner das Bild einer möglichen SPÖ-FPÖ-NEOS-Regierung.

Ebner: "Das Miteinander ist nicht nur ein Schlagwort"

Bei der Veranstaltung hatte Ebner vor allem das von Mikl-Leitner so geprägte „Miteinander“ in den Mittelpunkt gerückt. „Das Miteinander ist für unsere Landeshauptfrau nicht nur ein Schlagwort. Es ist die Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit“, so Ebner. Als Beispiel war Ex-SPÖ-Landesrat Emil Schabl zu Gast, der Mikl-Leitner in diesem Wahlkampf einmal mehr unterstützt – ebenso wie der Ex-Freiheitliche Thomas Ram oder der frühere „Team Stronach“-Landesrat Tillmann Fuchs.

Foto: VPNÖ

Das „Miteinander“ mache Johanna Mikl-Leitner nicht nur aus, sondern auch erfolgreich, betonte Ebner. Deshalb würden mehr als die Hälfte der Landsleute wollen, dass sie Landeshauptfrau bleibt.

"Ein Programm für fünf Jahre, nicht für drei Wochen"

Inhaltlich baut die ÖVP auf ein 120 Seiten starkes Arbeitsprogramm. Um herauszufiltern, was die Menschen im Land bewegt, wurden rund 220.000 ÖVP-Mitglieder befragt, bei den Sommertouren wurden rund 55.000 Gespräche geführt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte bei der Präsentation betont, dass das Programm „ein Niederösterreich-Programm für die Landsleute für die nächsten fünf Jahre, nicht für drei Wochen“, sei. Auch der Kampf gegen die Teuerung oder der Weg in die Energieunabhängigkeit seien wichtige Punkte, wo man aber bereits auf einem guten Weg sei.

Im Gespräch mit Moderatorin Vera Russwurm skizzierte Johanna Mikl-Leitner beim Wahlauftakt ihre Schwerpunkte. So soll Niederösterreich mit dem Ausbau der Kinderbetreuung um 750 Millionen Euro zum „Kinder-Österreich“ werden. Erfreut zeigte sich die Landehauptfrau, dass es gelungen ist, mittels Ärztepool die vier Prozent an nicht besetzten Arztpraxen wieder besetzen zu können. Ebenso erteilte Mikl-Leitner einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer, wie sie gerade in Deutschland eingeführt wurde, eine klare Absage: "Sollte eine Bundesregierung bei uns jemals auf diese Idee kommen, werde ich mich mit aller Kraft dagegenstemmen."

Foto: Marschik

Mikl-Leitner: „Wahlkämpfen macht einfach Spaß“

Auf die Frage, wie sie den Stress der Wahlkämpfe aushalte, meinte Mikl-Leitner: „Ich bin 30 Jahre im politischen Geschäft. Es macht mir jeden Tag Spaß. Und ich liebe Wahlkämpfe, weil man dabei noch intensiver mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommt.“

Nehammer: „2022 war ein schwieriges Jahr für die ÖVP“

Bundeskanzler Karl Nehammer, der gleich zu Beginn seine kurzen Auftritt hatte und sich dann wieder zur Regierungsklausur nach Mauerbach verabschiedete, war vom Event im VAZ St. Pölten begeistert: „Es ist schön zu sehen, wie gut die Stimmung in Niederösterreich trotz der schwierigen Zeiten ist. Es zeigt, dass unser Land unglaubliche Stärken hat. Nicht nur hier in Niederösterreich, sondern in ganz Österreich. Das macht mich zuversichtlich, noch stärker aus der Krise herauszukommen."

Für die ÖVP sei 2022 „ein schwieriges Jahr“ gewesen, betonte Nehammer, der sich bei den Funktionären bedankte „was ihr als ÖVP ausgehalten habt“. Ob er für den Wahlkampf noch einen Rat für ÖVP Niederösterreich habe? "Wer bin ich, wenn ich euch sagen muss, wie Wahlkampf geht. Da hätte ich in Niederösterreich nichts gelernt.", so der Kanzler, der in der ÖVP Niederösterreich groß geworden ist.