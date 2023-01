ÖVP will Wahlkampf nachhaltig gestalten

Werbung

Was passiert nach dem Wahltag am 29. Jänner mit all der Wahlkampfwerbung, die aktuell beispielsweise an Niederösterreichs Laternenmasten, Autobahnen oder Werbetafeln hängt? Diese Frage stellte sich die Volkspartei und arbeitet deswegen in diesem Wahlkampf mit der Firma “Fischer Entsorgung” zusammen.

Diese soll dann nach der Wahl alle Werbemittel der Volkspartei einsammeln und nach Materialien getrennt einer Verwertung zuführen. Aus den Wahltransparenten sollen dann zum Beispiel Taschen werden, die die ÖVP verwenden kann.

Peter Fischer, Geschäftsführer des Recycling-Unternehmens, wendete sich an die Bevölkerung und bat: “Zerstören Sie nicht die Werbemittel und Plakate. Das erschwert unsere Arbeit, die Materialien danach zu verwerten.”

Wahlgeschenke aus recyceltem Material

Die ÖVP verteilt auch in diesem Wahlkampf Werbematerialien an die Bevölkerung. Bernhard Ebner präsentierte stolz eine zu 100 Prozent recycelte Tasche, einen Kugelschreiber aus Weizenstroh, Blau-Gelbe Streichhölzer statt Feuerzeugen und Infoschreiben auf recyceltem Papier. Auf die Frage warum man nicht ganz auf Werbematerialien verzichten würde, da dies die nachhaltigste Option sei, erklärte der Landesgeschäftsführer: “Im Wahlkampf ist es extrem wichtig zu informieren. Dafür brauchen wir auch unsere Außenwerbung, oder die Werbematerialen, durch die wir mit den Leuten ins Gespräch kommen können.”

Auf die Frage, wie die gemieteten Wahlkampfautos in das nachhaltige Konzept passen, antwortete Ebner, dass viele Gemeinden öffentlich nicht gut zu erreichen wären, und dass man in NÖ fast immer ein Auto brauche, um von A nach B zu kommen. “Wenn schon mit Autos, dann mit neuen Autos oder Elektroautos”, fügte der Politiker hinzu.