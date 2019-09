Noch genau 44 Stunden waren es bis zur Öffnung des ersten Wahllokals in Niederösterreich, als bei der ÖVP der Startschuss für die Schlussmobilisierung fiel. "Wir geben noch einmal richtig Gas und sprinten noch die letzten Meter", kündigten die zahlreichen türkisen Funktionäre an, die sich in St. Pölten versammelten.

Denn passiert sei im Wahlkampf schon viel, ist NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka überzeugt. "Wir haben eine Unzahl an Gesprächen geführt und dabei immer wieder gehört, dass die Menschen wollen, dass wir weitermachen und unsere Ideen umsetzen", erzählte Sobotka, der auch stolz darauf ist, dass es im ganzen Land nicht einmal eine Nebenstraße ohne ein ÖVP-Wahlwerbeelement gebe. Siegessicher zurücklehnen dürfe man sich aber nicht. "Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Es reicht nicht Erster zu werden, es darf sich keine Mehrheit gegen uns ausgehen", betonte Sobotka ein weiteres Mal.

Warum sie von Sebastian Kurz überzeugt sind, erklärten im Anschluss Funktionäre verschiedener ÖVP-Organisationen. "Sebastian Kurz unterstützt die Bauern seit der ersten Stunde", meinte etwa die Direktorin des NÖ-Bauernbunds Klaudia Tanner. Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus hob die Arbeitszeitflexibilisierung oder den ersten Teil der Steuerreform hervor. Diese Maßnahmen zeigen für ihn die wirtschaftsfreundliche Politik des Kanzler-Kandidaten. Für JVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Schöny kann Kurz auch punkten, weil er der Jüngste der Kanzler-Kandidaten ist. "Er weiß deshalb, was Junge wollen", ist sie überzeugt.