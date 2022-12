Gesundheitsoffensive NÖ: Pilotprojekte starten im 1. Quartal 2023

Werbung

Offene Kassenarztstellen sollen vorübergehend durch sogenannte „Vertretungsmediziner“ besetzt werden. Mit dem Bereitstellungsdienst sollen Lücken geschlossen werden, bis ein Nachfolger gefunden wird. Die „Vertretungsmediziner“ kommen aus einem Pool von niederösterreichischen und Wiener Ärzten. „Zu den potenziellen Vertretern zählen junge und pensionierte Mediziner sowie jene, die flexibel arbeiten wollen“, sagte Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Ein Pilotprojekt in Mistelbach (Allgemeinmedizin), in Maissau (Bezirk Hollabrunn, Allgemeinmedizin) und in Gänserndorf (Kinderheilkunde) soll in wenigen Wochen (1. Quartal 2023) starten, weitere Gebiete sollen dann relativ rasch folgen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Es geht um die bestmögliche wohnort-medizinische Betreuung!“ Und: „Jede unbesetzte Stelle ist eine zu viel!“

53 Kassenarztstellen aktuell unbesetzt

53 Kassenarztstellen (14 Fachärzte) seien aktuell unbesetzt, so der Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, Harald Schlögel („Besondere Herausforderungen brauchen Mut!“). Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, verwies auf eine vertragliche Basis zwischen allen Krankenversicherungsträgern und der Niederösterreichischen Ärztekammer. „Die Ärzte haben keinen bürokratischen Aufwand und kein unternehmerisches Risiko, es wird ihnen auch Personal zur Verfügung gestellt", so Norbert Fidler. Die Koordination der Einsätze wird Notruf Niederösterreich übernehmen. Die Kassenarztstellen werden weiterhin ausgeschrieben, erklärte Martin Eichtinger: „Und vielleicht übernimmt ein Vertretungsmediziner fix die Ordination …“ Fest steht: Sobald die Planstelle nachbesetzt werde, endet das System der Bereitstellung. Laut Harald Schlögel ist es auch möglich, „das ein Vertretungsmediziner in mehreren Praxen tätig ist“. Das Land Niederösterreich unterstützt übrigens jene Gemeinden finanziell, in denen vorhandene Ordinationen saniert werden müssen.

„Wir wollen ärztliche Versorgung nicht nur bei praktischen Ordinationen, sondern auch bei Facharztordinationen garantieren", umriss Johanna Mikl-Leitner die „Blau-gelbe Gesundheitsoffensive". Anfang 2018 (vor der damaligen Landtagswahl) wurde die „Landarztgarantie“ präsentiert. Johanna Mikl-Leitner im Rückblick: „Ja, wir hätten uns mehr erwartet, aber dann kam Corona.“ Das Land Niederösterreich habe damals eine Übergangslösung bei praktischen Ärzten geschaffen. „Jetzt gibt es ein besseres System. Ich hätte mir dieses Modell schon vorher gewünscht“, so die Landeshauptfrau, die sich besonders beim HNO-Arzt Harald Schlögel bedankte: „Ohne ihn wäre das jetzt nicht möglich gewesen!“

Die „Blau-gelbe Gesundheitsoffensive“ wurde in monatelangen Gesprächen mit der Niederösterreichischen und Wiener Ärztekammer, der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und dem Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) vorbereitet.