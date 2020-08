Mit selbstgebastelten Geldsäcken machten die NEOS vor der Wirtschaftskammer-NÖ-Zentrale auf ihre Forderungen aufmerksam. Bisher kamen Hilfeleistungen zu spät oder gar nicht, meinen die Pinken. Im Herbst rechnen sie mit einer weiteren Verschlimmerung der Lage - etwa durch eine Welle an Insolvenzen.

"Jetzt geht es darum, die wirschaftlichen Folgen von Corona abzuschwächen, die Betriebe mit aller Kraft durch die Krise zu bringen und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten", meinte die pinke Landessprecherin Indra Collini. Auch die Wirtschaftskammer müsse dazu einen Beitrag leisten.

Geht es nach den NEOS, muss diese ihre Rücklagen auflösen und den Unternehmern Geld zurückgeben, das sie durch Beiträge bezahlen müssen. Als zweiten Schritt fordern die NEOS das Streichen der Grundumlage. „Noch im März hatte es den Anschein, als würde die WKO einlenken. Jetzt allerdings verschickt sie Zahlscheine. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Betriebe mit Krisenbewältigung und Konkursabwehr beschäftigt sind", meint der pinke Wirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber. UNOS-Landessprecher Jürgen Margetich spricht sich als dritten Punkt für die Abschaffung der Kammerumlage 2 aus.

Wirtschaftskammer-Direktor Johannes Schedlbauer nahm den offenen Brief vor Ort entgegen. Die WKNÖ reagiert auf die Forderungen der NEOS mit einem Verweis auf die Service-Leistungen, die ihre Mitarbeiter in den vergangenen Wochen erbracht haben. "Bisher wurden von der WKNÖ fast 200.000 Telefon- und E-Mail-Anfragen von Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmern rund um Corona beantwortet", sagt ein Sprecher. Die – individuell je nach Branche festgelegten - Grundumlagen gehen direkt in die Servicearbeit der einzelnen Branchen, heißt es weiter. Für Förderungen und Maßnahmen seien außerdem bereits 27 Millionen frei gemacht worden.