Intransparenz und ein "System des Zudeckens" wirft NEOS-Landessprecherin Indra Collini der Landesregierung vor. NEOS veröffentlichten deshalb einen offenen Brief, adressiert an Landtagspräsident Karl Wilfing. Die Rede ist in dem Schreiben von "einem besorgniserregenden Problem im Arbeitsalltag der Abgeordneten im NÖ Landtag".

Grund dafür seien nicht zufriedenstellend beantwortete parlamentarische Anfragen an Regierungsmitglieder. Indra Collini glaubt, dass die Mitglieder der Landesregierung "dieses Kontrollinstrument bewusst aushöhlen." "Auf 28 unserer Anfragen, die insbesondere Förderungs- und Auftragsvergaben in Millionenhöhe betreffen, haben wir bis heute nur rudimentäre Antworten erhalten. Mit den Argumenten Amtsverschwiegenheit, Geheimhaltungsinteressen oder Datenschutz wurden unsere Anfragen vom Tisch gewischt", heißt es in dem Brief.

Als aktuelles Beispiel wird eine Anfrage zum Thema „Studien, die das Land NÖ in Auftrag gegeben hat“ genannt. NEOS wollten wissen, welche Studien mit Steuergeld finanziert wurden. Außerdem, wer die Studien erstellt habe. "Dennoch scheint - mit einer Ausnahme - seitens der Regierung die Ansicht zu herrschen, dass weder die Abgeordneten des Landtags, noch die Öffentlichkeit ein Recht haben zu erfahren, zu welchem Zweck und vor allem mit welchen Ergebnissen unser Steuergeld in die Hand genommen wurde", macht Collini ihrem Ärger Luft. Als Ausnahme verweist sie auf SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die ihre Anfrage beantwortete.

Landtags-Präsident Wilfing ist überrascht. Er betont, dass ihn der offene Brief nie erreicht habe, auch persönlich sei er bisher nie auf das Thema angesprochen. Lediglich durch Medienanfragen habe er davon erfahren. Verstehen kann Wilfing die Aufregung jedenfalls nicht: „In dieser Gesetzgebungsperiode gab es erst drei Debatten über die aktuell 286 Anfragebeantwortungen. Das hält sich – auch im Vergleich zur vergangenen Periode - im Rahmen. Für mich steht daher fest, dass die Mandatare mit den Antworten der Regierungsmitglieder grundsätzlich zufrieden sind", meint Wilfing.