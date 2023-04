Personalnot: Gewerkschafter und Betriebsräte fordern Spitalsgipfel

„Der Personalmangel in den Kliniken der öffentlichen Gesundheitsversorgung wird mit jedem Tag dramatischer, wie hunderte gesperrte Betten und Abteilungen belegen“: In einem Offenen Brief schlagen Vertreter der Gesundheitsgewerkschaft der GÖD sowie das „Younion“-Team, angeführt von dem dem Horner Betriebsratsvorsitzenden Reinhard Waldhör, Alarm. Das Schreiben sandten sie an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und die Landeshauptleute. Aufgrund des akuten Personalmangels in den Spitälern fordern sie die Politik zum Einberufen eines nationalen Spitalsgipfels auf.

Die Gewerkschafter sprechen davon, dass nicht nur Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal, sondern auch Vertreter anderer Gesundheits- und Supportberufe fehlen. Sie warnen vor einer zunehmenden Zwei-Klassen-Medizin und davor, dass Leistungen nicht mehr zeitgerecht durchgeführt werden können. In Niederösterreich waren zu Wochenbeginn, wie berichtet, rund 250 Betten in den Kliniken gesperrt.

Reinhard Waldhör schrieb mit anderen Gewerkschaftern und Betriebsratsvorsitzenden einen Offenen Brief an den Kanzler, den Gesundheitsminister und die Landeshauptleute. Foto: privat

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Entlastung“

Bei dem geforderten Spitalsgipfel sollen Bund, Länder und Vertreter der Kliniken Sofortmaßnahmen erarbeiten und langfristige Ziele definieren. „Die Zeit für politisches Ping-Pong zwischen Bund und Ländern ist abgelaufen! Jetzt müssen rasch gemeinsame Ergebnisse erarbeitet werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken brauchen dringend Entlastung und verbesserte Arbeitsbedingungen“, heißt es in dem Schreiben.

Unterzeichnet haben den Offenen Brief neben Waldhör, Younion-Vorsitzender Edgar Martin, der Vorsitzende des Zentralbetriebsrates der NÖ-Landesgesundheitsagentur, Gottfried Feiertag, sowie weitere Mitglieder der Betriebsräte der Klinikenverbände der Bundesländer.