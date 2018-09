Die Führung der Bundes-Partei hat Beate Meinl-Reisinger von NEOS-Gründer Matthias Strolz bereits übernommen. Ende September wird die 40-jährige zweifache Mutter ihm auch als pinke Klubchefin folgen.

Davor war die Wienerin noch in Niederösterreich unterwegs. Denn nicht zuletzt aufgrund der Gemeinderatswahlen 2020 steht das größte Bundesland im Fokus der NEOS. „Wir wollen Anker setzen. In den Gemeinden ebenso wie in jenen Bundesländern, wo wir den Einzug in den Landtag noch nicht geschafft haben“, sagt Meinl-Reisinger im NÖN-Interview.

"Bürgerbewegungen docken bei uns immer wieder an"

Die NEOS-Chefin setzt auf Lokalität und zielt dabei vor allem auf viele Bürgerinitiativen ab. In der Gemeinde Pyhra bei St. Pölten schafften die NEOS so 2015 den Einzug in den Gemeinderat mit vier Mandaten. „Bürgerbewegungen docken bei uns immer wieder an. Wir helfen gerne mit, dass sie gehört werden. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Das ist Teil der NEOS-DNA“, so Meinl-Reisinger.

Ihre Oppositionsarbeit auf Bundesebene will sie mit kons-truktiver Härte anlegen. Ein Schwerpunkt der NEOS sei die pro-europäische Haltung, die Meinl-Reisinger bereits bei allen anderen Parteien vermisst. Niederösterreich sei ein gutes Beispiel dafür, wie man von Europa profitieren könne.