Erlass angekündigt FPÖ will NÖ-Behörden das Gendern austreiben

Kein Sternchen oder Binnen-I: Alle niederösterreichischen Behörden werden künftig angehalten, auf das Gendern zu verzichten. Foto: ShutterstockFrank HH

I n offiziellen Dokumenten und Informationen soll geschlechtergerechte Sprache mit Binnen-I und Co. künftig nicht mehr verwendet werden. Das haben ÖVP und FPÖ in ihrem Arbeitsübereinkommen vereinbart. FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel kündigte nun die Umsetzung des Vorhabens „noch vor dem Sommer“ an.

Es ist einer der Punkte des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens, über die heftig diskutiert wurde: ÖVP und FPÖ kündigten darin an, Leitlinien für Publikationen des Landes zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache zu erarbeiten. Es brauche „klare Regeln, was die Verwendung der deutschen Sprache betrifft, um einen Beitrag gegen einen ideologisierten und unsachgemäßen Gebrauch zu leisten“, heißt es in dem gemeinsamen Papier. Nun soll das Vorhaben umgesetzt werden. ÖVP und FPÖ hätten sich auf Leitlinien geeinigt, sagt FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits. „Bis zum Sommer“ werde es laut FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel einen Erlass geben, der besagt, dass Beschäftigte im Landesdienst nicht mehr gendern müssen bzw. eigentlich nicht mehr gendern sollen. Alle niederösterreichischen Behörden werden in Zukunft also angehalten, auf geschlechtergerechte Sprache zu verzichten. „Das ohnehin für viele schwer fassbare Amtsdeutsch“ sei „schon kompliziert genug“, begründete FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel diesen Schritt. „Eine klare Kommunikation mit den Bürgern sei für eine Behörde wichtig“, betonte er weiter. Wann genau dieser Erlass kommen soll, und welche konkreten Regeln darin stehen werden, bleibt trotz Nachfrage weiter offen. Der Erlass werde, laut Murlasits, demnächst jedenfalls von der Landesamtsdirektion verlautbart.