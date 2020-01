„Ich habe mich schon immer als Vorreiterin für Frauen in der Politik gesehen“, betonte Tanner heute Vormittag vor Journalisten. 2011 war sie die erste Frau an der Spitze einer Bauernbund-Organisation, jetzt ist sie die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums.

Als „starke Frau an der Spitze des Ministeriums“ bezeichnete auch Bauernbund NÖ-Obmann Stephan Pernkopf die ehemalige Direktorin. Ihre Funktion im Bauernbund hat sie, wie bereits bekannt, an den 32-jährigen Paul Nemecek übergeben. Im Landtag wird ihr Waltraud Ungersböck nachfolgen, die als Milchbäuerin tätig ist, einen Schule-am-Bauernhof-Betrieb betreibt und die Ausbildung zur Seminarbäuerin absolviert hat. Sie wird in der nächsten Landtagssitzung am 30. Jänner angelobt werden.

Paul Nemecek aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs) definierte fünf Punkte für seine Arbeit als neuer Bauernbund-Direktor: Die „bestimmende Kraft“ bei den anstehenden Landwirtschaftskammerwahlen im März zu werden, die steuerliche und abgabenseitige Entlastung von Bauern, die Stärkung Niederösterreichs in Brüssel, den intensiven Dialog mit der Gesellschaft und die Stärkung der Jugend.