Frau M., Jahrgang 1965, musste letztes Jahr aufgrund eines schweren Tumorleidens operiert werden. Sie ist seitdem im Krankenstand und bezog zunächst Entgelt und nunmehr laufend Krankengeld. Sie stellte nun einen Antrag auf Invaliditätspension und erhielt von der PVA einen Bescheid, mit dem der Anspruch auf dauernde Invaliditätspension abgelehnt wurde. Vorübergehende Invalidität und Anspruch auf Rehageld wurden jedoch anerkannt.

Sie möchte nun wissen, ob diese Vorgehensweise so rechtlich in Ordnung sei?

Dazu die wichtigsten Bestimmungen über das Rehageld:

1. Anspruch auf Rehageld Seit dem 1. 1. 2014 haben versicherte Personen Anspruch auf Rehageld, wenn sie:

ab 1. 1.1964 geboren wurden,

die Mindestversicherungszeit für eine Invaliditätspension/Berufsunfähigkeitspension erfüllen,

für mindestens sechs Monate invalid/berufsunfähig sind, aber nicht für dauernd,

eine berufliche Reha (zum Beispiel Umschulung) nicht sinnvoll oder zumutbar ist.

Das Rehageld gebührt frühestens ab dem Monatsersten, der auf die Antragstellung folgt. Für die Entscheidung, ob vorübergehende Invalidität/Berufsunfähigkeit vorliegt und ob Anspruch auf Rehageld besteht, ist der Pensionsversicherungsträger zuständig. Die Berechnung und Auszahlung des Rehagelds nimmt der zuständige Krankenversicherungsträger vor.

2. Bezugsdauer

Das Rehageld wird grundsätzlich unbefristet zuerkannt und gebührt solange, bis der Pensionsversicherungsträger festgestellt hat,

dass entweder Invalidität/Berufsunfähigkeit nicht mehr vorliegt bzw. nunmehr eine berufliche Reha (zum Beispiel Umschulung) sinnvoll oder zumutbar ist,

oder dass nunmehr dauernde Invalidität/Berufsunfähigkeit vorliegt. In diesem Fall ist dann der Anspruch auf eine dauernde Pension (Invalidität, Berufsunfähigkeit) zu prüfen.

3. Höhe Rehageld

Das Rehageld gebührt in Höhe des Krankengeldes (50 Prozent der Bemessungsgrundlage) und ab dem 43. Tag im Ausmaß des erhöhten Krankengeldes (60 Prozent der Bemessungsgrundlage). Als unterer Grenzwert gilt der Einzelrichtsatz aus dem Ausgleichszulagenrecht (Wert 2020: täglich 32,22 Euro, entspricht monatlich 966,65 Euro). Das

Rehageld gebührt zwölfmal im Jahr, und mit dem Bezug ist man auch krankenversichert.

4. Steuerpflicht

Das Rehageld unterliegt grundsätzlich der Steuerpflicht und wird bei der Auszahlung vom Krankenversicherungsträger versteuert. Dabei werden täglich 30 Euro steuerfrei gestellt, vom übersteigenden Teil werden 25 Prozent an Steuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Bestehen weitere Einkünfte im Kalenderjahr, so wird damit eine Arbeitnehmerveranlagung ausgelöst, um eine gemeinsame Versteuerung mit den weiteren Einkünften durchzuführen.

5. Hinzuverdienst

Ein Hinzuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze (Wert 2020: monatlich brutto 460,66 Euro) berührt den Rehageldanspruch nicht. Ein Erwerbseinkommen darüber führt zur Anrechnung und zum Teilrehageld. Während des Anspruches auf Rehageld wird ein bestehender Anspruch auf Krankengeld ruhend gestellt.

6. Ruhen des Rehageldes

Der Anspruch auf Rehageld ruht, wenn und solange das Gehalt voll weiter bezogen oder eine Urlaubsersatzleistung oder Kündigungsentschädigung ausgezahlt wird.

7. Case Management

Im Rahmen des Case Managements wird die anspruchsberechtigte Person persönlich von Beratern kontaktiert, um die erforderlichen medizinischen Maßnahmen einzuleiten und einen notwendigen individuellen Versorgungsplan zu erstellen. Die anspruchsberechtigte Person ist verpflichtet, an der Durchführung der Rehamaßnahmen entsprechend mitzuwirken. Außerdem hat nach Ablauf eines Jahres nach Zuerkennung des Rehagelds bzw. der letzten Begutachtung eine Überprüfung des Gesundheitszustandes durch eine neuerliche Begutachtung beim Pensionsversicherungsträger stattzufinden. Bei Verletzung der Mitwirkungspflichten (bei den medizinischen Maßnahmen, im Rahmen der Begutachtung) ist das Rehageld für die Dauer der Weigerung zu entziehen. Die Vorgehensweise im Falle von Frau M. ist daher rechtlich völlig korrekt. Es bleibt zu hoffen, dass durch die Rehamaßnahmen rasch eine Wiederherstellung der Gesundheit sowie der Arbeitsfähigkeit gelingen möge.