Vorhaben im Sozialrecht

Sozialrechtsanpassungen sind immer auch Ausfluss der Sozialpolitik, welche stets von den Notwendigkeiten und Anforderungen der Lebensumstände geprägt ist. Die Sozialrechtsnormen sind daher lebendiges Recht und unterliegen häufigen Anpassungen.

Viele Anfragen richten sich nicht nur an Erläuterung bestehender Normen, sondern derzeit gehäuft auch an Themen, die in der Sozialpolitik in Bearbeitung sind.

Nachstehend daher eine kurze Darstellung zu wesentlichen Themen:

1) Einmalzahlung für Ausgleichszulagenbezieher repariert:

Am Jahresbeginn habe ich berichtet, dass für Personen, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und deren Gesamtpensionseinkommen monatlich brutto 2.500 Euro nicht erreicht, im März 2023 eine Einmalzahlung erhalten.

Die Zuwendung beträgt bis 2.000 Euro dann 30 Prozent des Gesamtpensionseinkommens, höchstens aber 500 Euro.

Von 2.000 bis 2.500 Euro greift dann eine Einschleifregelung von 500 bis null Euro.

Diese Einmalzahlung ist außerdem abgaben- und steuerfrei.

Allerdings gilt aufgrund der bestehenden Regelung als Berechnungsbasis nur der Pensionsanteil ohne Ausgleichszulage.

Hierzu ein Beispiel:

Geltendes Recht:

Eigenpension 400 Euro, plus Ausgleichszulage 710,26 Euro ergibt monatlich brutto 1.110,26 Euro (Richtsatz/Ausgleichszulage).

Berechnung der Einmalzahlung: 30 Prozent von 400 Euro (Pension) ergibt 120 Euro.

Reparaturnovelle und Neuregelung:

Im Sozialausschuss vom 23. März 2023 wurde nun beschlossen, in die Berechnungsgrundlage die Ausgleichszulage einzurechnen, sodass sich die Berechnung des obigen Beispiels wie folgt ändert:

30 Prozent von 1.110,26 Euro (Pension plus Ausgleichszulage) ergibt 333,08 Euro.

Die Differenzbeträge sollen dann, nach Beschluss im Nationalrat und Bundesrat und nach Kundmachung im Bundesgesetzblatt, bis spätestens Ende Juni 2023 angewiesen werden.

Ein allfällig bestehender Anspruch auf Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus, bei Vorliegen von zumindest 30 bzw. 40 Jahren einer Erwerbstätigkeit, bleibt in der Berechnungsgrundlage für den Zuschuss unberücksichtigt.

Es bleibt also die Rechtskraft der Abänderung und die Anweisung der Differenzbeträge abzuwarten.

2. Änderung bei einer geblockten Altersteilzeit:

Derzeit besteht fünf Jahre vor Erreichung des Regelpensionsalters, mit Zustimmung und Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, bei Erfüllung der Voraussetzungen die Möglichkeit, Altersteilzeit zu beanspruchen.

Dabei stehen zwei Modelle zur Verfügung, nämlich das Blockzeit-Modell und das kontinuierliche Altersteilzeit-Modell.

Nun gibt es in der Sozialpolitik Überlegungen, das Blockzeit-Modell ab 2024 schrittweise abzuschaffen.

Ein Gesetzesvorschlag samt Erläuterungen liegt allerdings noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass bereits laufende Altersteilzeitvereinbarungen dann nicht betroffen sein sollten. Ähnliches könnte auch für Vereinbarungen gelten, die noch heuer abgeschlossen werden und ab 2024 zu laufen beginnen.

Die Rechtsentwicklung bleibt vorerst abzuwarten.

3. Aliquotierung erste Pensionsanpassung:

Die bestehende Regelung einer aliquoten, ersten Pensionsanpassung (100 bis null Prozent, abhängig vom Pensionsstichtag) wirkt sich, angesichts der hohen Inflation, vor allem bei Personen, welche im zweiten Halbjahr in Pension gehen wollen, besonders negativ aus.

Nunmehr soll die Aliquotierung für die nächsten zwei Jahre (Pensionserhöhung 2024 und 2025) ausgesetzt werden und danach eine Evaluierung erfolgen.

Die rechtliche Umsetzung bleibt abzuwarten.

4. Pensionsbezug und Erwerbseinkommen:

In einer Reformgruppe werden derzeit Vorschläge erarbeitet, um Anreize zum längeren Verbleib im Erwerbsleben, über das gesetzliche Anfallsalter hinaus, zu unterbreiten.

Darüber hinaus soll geprüft werden, eine Erwerbstätigkeit neben einer Regelalterspension ökonomischer für den Betroffenen zu gestalten (z. B. Reduktion bzw. Abschaffung der Sozialversicherungsbeiträge, steuerliche Erleichterungen usw.).

Ergebnisse der Reformgruppe und politische Bewertung bleiben abzuwarten.

Falls Sie Rat und Hilfe benötigen:

NÖN, Kennwort „Ombudsmann“

Gutenbergstraße 12

3100 St. Pölten

ombudsmann@noen.at

NÖN.at/ombudsmann