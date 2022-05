Landesverwaltung: 333.888 Dokumente wurden digital eingebracht

Werbung

Was die Digitalisierung betrifft, sieht ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, Niederösterreichs Verwaltung in einer Vorreiter-Rolle. Seit mehr als 25 Jahren werden Akte in der Landesregierung elektronisch geführt. Bisher wurden mehr als 7 Millionen elektronische Akte angelegt, die insgesamt mehr als 365 Millionen Dokumente enthalten. Aktuell können 180 Formulare in der Landesverwaltung online abgegeben werden. Das wird auch gerne genutzt: 2021 wurden so 333.888 Anträge elektronisch eingereicht.

Ebner sieht die Digitalisierung als Innovationstreiber und betonte, dass sie bereits alle Lebensbereiche erreicht habe. Auch in der Arbeitswelt seien digitale Kompetenzen nötig. "Wer ein erfolgreiches Leben führen möchte, muss nicht nur körperlich, sondern auch digital fit sein", ergänzte der 30-jährige Florian Krumböck, seit Jänner Mitglied im Bundesrat. Er betonte, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich dabei Unterstützung erhalten "von der Schule, bis zum Studium und darüber hinaus". Als Beispiele nannte er programmierbare Roboter "BeeBots", die in Kindergärten eingesetzt werden, das Schulfach "Digitale Grundbildung", das bundesweit im September startet, und Basisbildungskurse im Bereich der Digitalisierung.