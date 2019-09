Am 29. September wird gewählt. Dass die Parteien teils erst jetzt am Wochenende den Wahlkampf starten, wäre wohl für viele Menschen in Niederösterreich nicht mehr notwendig, um sich entscheiden zu können.

Denn bei der aktuellen Frage der NÖN „Habt ihr euch schon entschieden, wem ihr am 29. September eure Stimme gebt?“ stimmten knapp 75 Prozent mit „Ja“, nur 14 Prozent der Voter wissen noch nicht, welcher Partei sie ihre Stimme anvertrauen.

Mit einem klaren „Ich gehe nicht wählen!“ stimmten elf Prozent ab. Insgesamt wurde bei dieser Umfrage 2.729 Mal abgestimmt.