Landesregierung beschloss Abschaffung der ORF-Landesabgabe

Werbung

Ab 1. Jänner 2024 soll statt der GIS-Gebühr eine Haushaltsabgabe zur Finanzierung des ORF eingehoben werden. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer kündigten Ende März an, dass der ORF-Beitrag künftig rund 15 Euro pro Monat plus Landesabgabe ausmachen würde.

In Niederösterreich wird die Landesabgabe von 5,80 Euro pro Monat künftig nicht mehr eingehoben. Das haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ) bereits bei der Präsentation ihres Arbeitsübereinkommens angekündigt. Heute wurde die Abschaffung der Landesabgabe einstimmig von der Landesregierung beschlossen.

Für die Einzelne bzw. den Einzelnen bringe die Abschaffung eine jährliche Ersparnis von 69,90 Euro, betonte Mikl-Leitner. In Summe würden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher so mit knapp 41 Millionen Euro entlastet.

Für die Nachwuchsarbeit in Kultur und Sport, in die die Einnahmen der Landesabgabe bisher geflossen sind, soll durch die Abschaffung der Abgabe nicht weniger Geld zur Verfügung stehen. „Es geht kein einziger Euro verloren“, versprach Mikl-Leitner. Das Land werde mehr Ertragsanteile aus dem Bund erhalten und die fehlenden Mittel aus der Landesabgabe so im Budget kompensieren. Landbauer sprach, aufgrund der Abschaffung der „ORF-Zwangsgebühr“, von „einem Freudentag für Niederösterreich“.