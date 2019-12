Im Oktober stand der Verein „Original Play“ in starker Kritik, da das körperbetonte Spiel des Projekts im Zusammenhang mit möglichem Kindes-Missbrauch stehe. Auf Anfrage der NEOS-Landtagsabgeordneten und Parteivorsitzende Indra Collini berichtete nun Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, dass der Verein in zehn niederösterreichischen Schulen und fünf Kindergärten aktiv war.

Laut dem NÖ Kindergartengesetz aus dem Jahr 2006 dürfen zur neue pädagogische Maßnahmen in Kindergärten (beziehungsweise -gruppen) durchgeführt werden, wenn dies von der Landesregierung bewilligt wurde. Die Projekte müssen auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sein und durch einen Projektplan gestützt sein. Ein NÖ Kindergarten suchte um das Projekt "Original Play - von Herzen spielen" 2018/2019 und 2019/2020 beim Land NÖ an.

„Das Projekt wurde entsprechend des genehmigten Projektplans von einer diplomierten Lebens- und Sozialberaterin in Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen des Landeskindergartens durchgeführt“, heißt es im Schreiben der Bildungslandesrätin.

„Die Eltern waren im Vorfeld schriftlich zu informieren. Der Versuch erfolgte immer in Anwesenheit einer Kindergartenpädagogin, regelmäßige Reflexionsrunden zu dem Projekt fanden gemeinsam mit Sonderkindergartenpädagogen und weiterem pädagogischen Personal statt.“ Auch in einem Privatkindergarten wurde das Projekt durchgeführt. Der Verein Original Play war zwischen 2013/2014 und 2018/2019 außerdem in drei weiteren NÖ Landeskindergärten einmalig zu Gast.

In den NÖ Pflichtschulen trifft die Direktion die Entscheidungen, welche Vereine in den Schulen tätig sind. Die Bildungsdirektion erhob, dass der Original Play zwischen 2015 und 2019 in zehn NÖ Pflichtschulen aktiv war.



Collini: "Einrichtungen sind keine Versuchsstationen"

NEOS-Landessprecherin Indra Collini sieht durch die NÖ Gesetzlage „pseudowissenschaftlichen Methoden in Niederösterreichs Betreuungseinrichtungen und Schulen Tür und Tor geöffnet.“ Sie betont: „Der Fall zeigt, dass die Qualitätskontrolle zum Schutz unserer Kinder versagt hat.“

Durch dne Fall wäre laut Collini klar, dass Handlungs- und Nachbesserungsbedarf bei der Qualitätskontrolle bestehe. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen dürfen laut ihr nicht zu Versuchsstationen für „pseudowissenschaftliche Methoden missbraucht werden.“ „Künftig muss deshalb sichergestellt sein, dass nur jene Vereine in Kindergärten und Schulen tätig werden dürfen, deren Methoden pädagogisch überprüft worden sind“, so Collini.