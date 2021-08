199 Ortschefinnen gibt es zurzeit in Österreich. Viele von ihnen tauschten sich in den vergangenen Tagen in St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs beim Bürgermeisterinnen-Treffen aus.

Gesprochen wurde dort über die Lehren und Erfahrungen in der Corona-Krise. So haben Videokonferenzen für viele dafür gesorgt, dass sich Familie, Kommunalpolitik und Beruf leichter vereinbaren lassen. Unzufrieden sind die Bürgermeisterinnen, wie eine aktuelle Umfrage des Gemeindebundes zeigte, hingegen mit der sozialen Absicherung. 32 Prozent beurteilen die als „wenig zufriedenstellend“, 44 Prozent als „gar nicht zufriedenstellend“. Über 80 Prozent der Ortschefinnen wünschen sich eine Karenzregelung für das Amt. Als größte Herausforderung in den Gemeinden wird von den Bürgermeisterinnen der Umfrage zufolge das Thema Finanzen betrachtet.

„Der gemeinsame Austausch ermutigt uns, unsere Gemeinden mit Selbstbewusstsein anzuführen und zu gestalten“, sagte Gemeindebund-Vizepräsidentin Sonja Ottenbacher. Bundesministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Frauenbotschafterin Doris Schmidauer betonten in eigens dafür aufgenommenen Videobotschaften die Vorbildwirkung der Ortschefinnen als starke Frauen.