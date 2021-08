Schleritzko zu Klimaticket: "Noch nicht am Ziel" .

Trotz guter Gespräche im Sommer sei man "noch nicht am Ziel", argumentierte der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Mittwoch, warum die Ostregion noch nicht beim Start des Klimatickets am 26. Oktober dabei ist.