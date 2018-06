In Niederösterreich sind Lehrer und Schuldirektoren gerade dabei, das Schuljahr 2017/18 ordentlich abzuschließen. Gleiches gilt für Wien. Gar nicht so wenige Lehrer arbeiten in einer Schule in der Bundeshauptstadt. Nach den jüngsten der NÖN vorliegenden Daten des Wiener Stadtschulrates ist gut jeder fünfte Lehrer in Wien in Niederösterreich gemeldet. Von insgesamt rund 25.000 Pädagogen kommen circa 5.600 aus Niederösterreich.

Dabei betont Matias Meissner, Sprecher des Wiener Stadtschulrates und von Präsident Heinrich Himmer, dass die Bildungsdirektionen beider Bundesländer keine Konkurrenzsituation haben wollen. Man sei „in engem Austausch“ mit Niederösterreich. Einige Niederösterreicher wissen von vorneherein, dass sie in der Bundeshauptstadt nur vorübergehend unterrichten wollen: „Für manche ist Wien eine Überbrückung“, erläutert Meissner der NÖN.

Unterrichtstätigkeit in Wien ist vorteilhaft

Für das neue Schuljahr ab September verschärfen die Deutschförderklassen die Lehrersuche zusätzlich. Generell wird im Wiener Stadtschulrat in Richtung St. Pölten versichert: „Wir sind an Planbarkeit interessiert.“ Das hat auch schon in der Vergangenheit in bestimmten Bereichen funktioniert. So erfolgt automatisch im jeweiligen anderen Bundesland eine Meldung, wenn eine Pädagogin oder ein Lehrer eine Stelle in einer Schule erhält.

Bei Einstellungen erfolgt automatisch diese gegenseitige Information. Denn es kommt gar nicht so selten vor, dass sich Lehrkräfte gleichzeitig in Niederösterreich und Wien um einen Posten bewerben. Erhalten diese eine fixe Zusage in einem der beiden Länder, so wird bisweilen darauf vergessen, die Schulbehörde im anderen Bundesland darüber zu informieren.

Aber es ist nicht so, dass Wien bloß Lehrer aus Niederösterreich „absaugt“. Im heurigen Schuljahr sind an den Pflichtschulen 70 Wiener Pädagogen nach Niederösterreich gegangen. In den AHS war die Bilanz mit jeweils zehn Lehrern zwischen den beiden Bundesländern ausgeglichen, ebenso mit je fünf in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.

Dass viele Wiener Schüler Migrationshintergrund haben, ist später sogar von Vorteil. Deswegen werden Pädagogen aus Niederösterreich, die in Wien tätig waren, im Burgenland besonders geschätzt. „Die sind durchaus gefragt in anderen Bundesländern“, schildert Meissner.