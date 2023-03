Martin Sprenger: „Medien haben Welt in Schwarz und Weiß eingeteilt“

Werbung

NÖN: Herr Sprenger, rückblickend auf drei Jahre mit dem Corona-Virus: Was ist uns bei der Bewältigung der Pandemie gut gelungen und was überhaupt nicht?

Martin Sprenger: Sehr gelungen ist uns die Akutversorgung in den Spitälern, auf den Intensivstationen. Das Personal hat sich rasch auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Speziell Intensivmediziner haben eine unglaublich steile Lernkurve hingelegt. Seien wir froh, dass wir so ein gutes Versorgungssystem haben.

Und sonst noch?

Auch im Pflegebereich gab es innovative Projekte, die aber nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, die aber in vielen Pflegeheimen erfolgreich umgesetzt wurden. Generell, der unglaubliche Einsatz von Einzelpersonen, NGO's, Ehrenamtlichen, aber durchaus auch die Bereitschaft der Bevölkerung andere zu unterstützen und zu helfen, nicht nur in der Anfangsphase der Pandemie. Das ist aber vielfach nicht sichtbar geworden. Es gab dazu keine Pressekonferenz oder mediale Aufmerksamkeit. Viele dieser positiven Dinge wurden vom ersten Tag an von einer Politisierung und Inszenierung der Pandemie überstrahlt. Und die hält bis heute an.

Der Medienexperte Gerald Fleischmann (rechts), in Fachkreisen auch "Mr. Message Control" genannt, ist seit November 2022 (wieder) Kommunikationsleiter der ÖVP. Der enge Weggefährte von Altkanzler Sebastian Kurz lenkte bis Oktober 2021 als stellvertretender Kabinettschef und Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt die Medienkommunikation während der Pandemie. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Was ist Ihrer Meinung nach falsch gelaufen?

Politiker aus der Regierung und Opposition haben die Pandemie politisiert. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Schwächung des sozialen Zusammenhalts und für den Keil, den wir alle spüren. Den kann niemand mehr negieren. Die öffentliche und akademische Debatte wurde emotionalisiert, der Diskurs vergiftet. Für Letzteres war für mich vor allem der Kommunikationsbeauftragte im Kanzleramt Gerald Fleischmann mit seiner Message Control verantwortlich. Er war mit seinem Team ein professioneller Vergifter der ersten Stunde und hat so dem sozialen Zusammenhalt enorm geschadet.

Die Medien haben viel zu bereitwillig mitgemacht, die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse eingeteilt. Statt Brücken zu bauen, einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu bewahren, den öffentlichen Diskurs, das Miteinander-reden zu fördern. Martin Sprenger

Was meinen Sie mit „vergiften“?

Fleischmann hat, so wie er es in seinem gleichnamigen Buch beschreibt, mit einer professionellen "Message Control" ganz bewusst die Berichterstattung beeinflusst und in den sozialen Medien polarisiert. Ganz im Sinne von „Spalte und Herrsche“. Die Medien haben viel zu bereitwillig mitgemacht, die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse eingeteilt. Statt Brücken zu bauen, einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu bewahren, den öffentlichen Diskurs, das Miteinander-reden zu fördern.

Ist eine Aufarbeitung in einer multiplen Krisenzeit mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Teuerung überhaupt möglich?

Ja, trotz der vielen Krisen sind wir, was Corona angeht, in der Phase der Aufarbeitung. Es geht jetzt darum zu verstehen, was geschehen ist, warum gewisse Dinge so passiert sind und warum Entscheidungen so getroffen wurden. Ich war kürzlich in einem Workshop der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo Personen aus Ministerien und Beratungsgremien versucht haben genau diese Frage zu klären: Wie kam es eigentlich zu den Entscheidungen? Es war spannend zu erfahren, dass man das in den meisten Fällen gar nicht mehr so genau weiß.

Bundeskanzler Karl Nehammer kündigte am 15. Februar 2023 einen "Dialogprozess" nach Ostern an. Die Bundesregierung will nach drei Jahren Coronapandemie nun die "Hand ausstrecken". Foto: APA/BKA/FLORIAN SCHR& TTER, FLORIAN SCHR…TTER

Bundeskanzler Karl Nehammer hat nach einer Ankündigung, einen Dialog- und Versöhnungsprozess starten zu wollen, gesagt, dass die Regierung in der Corona-Pandemie „expertenhörig“ war. Müssten jetzt Experten als Sündenböcke erhalten?

Experten beraten, geben Empfehlungen. Politiker treffen Entscheidungen. Natürlich sollten wir uns rückblickend fragen, welche Experten die Politik beraten haben. Dazu eine Frage: Wie oft haben die Niederösterreichischen Nachrichten im Jahr 2020 eine Virologin, einen Mediziner oder Infektiologen zitiert? Und wie oft eine Sozialwissenschaftlerin, Armutsforscher oder Gesundheitswissenschaftler? Da liegen wir wahrscheinlich bei über 100 zu eins. Und das ist natürlich auch der Politik bei der Auswahl der Experten passiert.

Wir haben berichtet, aber viele Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft haben die Politik beraten. Dementsprechend wurde gesteuert und Maßnahmen gesetzt, oder nicht?

Die Wissenschaft gibt es ja nicht, sondern nur viele wissenschaftliche Perspektiven. Eine Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, das man aus allen möglichen Blickrichtungen betrachten muss. Das ist meine Kritik von Anfang an: Die Betrachtung war zu eindimensional. Natürlich ist das Virus für das Erkrankungsgeschehen verantwortlich, das ist allen klar. Aber auch alle Maßnahmen haben Effekte, erwünschte und unerwünschte. Schulschließungen bewirken eben nicht nur eine Kontakt- und Mobilitäts-Reduktion, sondern haben auch viele gesundheitliche, psychosoziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Nur eine umfassende wissenschaftliche Betrachtung macht diese sichtbar. Eine rein medizinisch-virologische Perspektive ist viel zu eindimensional. Letztlich ist das Fundament für ein gutes Pandemiemanagement immer eine präzise Datenbasis. Wie gut dieses Cockpit ist mit dem man durch eine Pandemie navigiert bestimmt die Qualität der Risikobewertung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Letztlich auch die Qualität politischer Entscheidungen und des Risikomanagements. Wir hatten nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt, ein funktionstüchtiges Cockpit. Wir waren immer mehr oder weniger im Blindflug unterwegs.

Wir haben Entscheidungen getroffen auf Basis von ganz miesen Daten. Wir haben Maßnahmen verordnet, für die es kaum methodisch brauchbare Studien gibt.“ Martin Sprenger

Auf welcher Basis wurden dann Lockdowns, Maskenpflicht, 2G und Schulschließungen verordnet?

Naja, wir haben Entscheidungen getroffen auf Basis von ganz miesen Daten. Wir haben Maßnahmen verordnet, für die es kaum methodisch brauchbare Studien gibt. Wir haben so getan, als ob wir genau wüssten, was das bringt, warum die Maßnahmen "alternativlos" sind. Aber wir wissen zum Teil bis heute noch nicht, was die erwünschten und unerwünschten Wirkungen von vielen dieser Maßnahmen waren. Das resultiert dann in einem Tohuwabohu. Österreich war prädestiniert dazu, weil man jegliches Hinterfragen abgedreht hat. Dass die Datenbasis fehlt wurde drei Jahre lang konstant von vielen Wissenschaftlern kritisiert. Geholfen hat es wenig. Viele wichtige Parameter blieben unpräzise. Egal ob es um das Infektionsgeschehen, die Krankenhausbelastung, das Sterbegeschehen, die Unter- und Fehlversorgung anderer Erkrankungen, oder die erwünschten und unerwünschten Effekte der Maßnahmen ging. Meistens war es mehr eine Glaubensfrage als eine Wissensfrage.

ABD0046_20210120 - LEIPZIG - DEUTSCHLAND: 15.01.2021, Sachsen, Leipzig: Steffen Jost, Schulleiter des Ostwaldgymnasiums, hŠlt online einen Leistungskurs Physik aus einem leeren Klassenzimmer ab. Aufgrund der CoronabeschrŠnkungen in Sachsen findet derzeit PrŠsenzunterricht maximal fŸr Abschlussklassen statt. (zu dpa ÇUnterricht im Lockdown - ÇDer Plan B hat gefehltÈÈ) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Foto: APA/dpa-Zentralbild, Jan Woitas

Was haben uns konkret die Schulschließungen bei der Eindämmung der Pandemie gebracht?

Im europäischen Vergleich waren die österreichischen Schulen mit am längsten geschlossen. 15 Wochen vollständig und 24 Wochen mit massiven Einschränkungen. Gebracht hat das wahrscheinlich wenig, geschadet mit Sicherheit viel. Aber auch viele Maßnahmen im Bildungsbereich hatten oft mehr unerwünschte als erwünschte Effekte und waren somit unverhältnismäßig. Nehmen wir zum Beispiel das Testen. Nach Zypern war Österreich Test-Europameister, im Bildungsbereich sogar Test-Weltmeister. Das hat uns einige Milliarden Euro gekostet. Geld das woanders sinnvoll eingesetzt hätte werden können. Dass gesunde Kinder einen medizinisch-diagnostischen Test an sich selbst durchführen war einzigartig und der Nutzen war durch methodisch hochwertige Studien niemals belegt. Unzählige Kinder mussten unnötig in Quarantäne, viele Eltern und vor allem Alleinerziehende wurden dadurch in den Wahnsinn getrieben, weil sie den Arbeitsplatz verlassen mussten um ihr gesundes Kind abzuholen und die Betreuung zu organisieren. Aber auch das oft gepriesene Distance-Learning hat mit Sicherheit viel mehr geschadet als genutzt.

Es war eine politische Entscheidung, die im ersten Lockdown noch nachvollziehbar ist. Schon weniger nachvollziehbar ist, dass die Schulen so lange geschlossen blieben und im Herbst 2020 und auch im Jahr 2021 erneut geschlossen wurden. Martin Sprenger

Wir haben über 1,1 Millionen Schüler in Österreich. Schulschließungen und alle Maßnahmen treffen diese große Bevölkerungsgruppe ungleich, verstärken die gesundheitliche und soziale Ungleichheit. Sie verstärken Bildungsdefizite, haben psychosoziale und wirtschaftliche Folgen, haben Auswirkungen auf Familiensysteme, Arbeitswelten und vieles mehr. Es hätte von Anfang an die von mir geforderten Gesundheitsfolgenabschätzungen gebraucht, um diese unerwünschten Effekte nicht zu übersehen. Das ist aber nicht passiert. In der Schweiz waren die Schulen nur sechs Wochen und in den skandinavischen Ländern waren sie überhaupt nicht geschlossen oder nur ganz kurz. Statt medizinisch-virologischem Tunnelblick gab es dort eine Public Health Perspektive.

Registrierstelle einer Corona-Teststrasse. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Warum wurden dann Schulschließungen überhaupt erst beschlossen?

Es war eine politische Entscheidung, die im ersten Lockdown noch nachvollziehbar ist. Schon weniger nachvollziehbar ist, dass sie so lange geschlossen blieben und im Herbst 2020 und auch im Jahr 2021 erneut geschlossen wurden. Ich bin schon neugierig ob wir jemals erfahren wie es zu diesen Entscheidungen gekommen ist und welche Rolle einzelne Wissenschaftler dabei gespielt haben. Im Mai 2020 hatten die skandinavischen Länder genügend gute Studien um Eltern, Pädagogen und einer interessierten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Kinder durch das neue Coronavirus nicht außerordentlich gefährdet und auch keine Treiber der Pandemie, keine Gefährder sind. In Österreich wurden sie hingegen schon sehr früh als „Virenschleudern“, Gefahr für die Oma und als sehr gefährdet geframt, auch in den Medien. Das war dann die Basis für das aktionistische Testen, die Maskenpflicht und andere Maßnahmen im Bildungsbereich. In ganz Skandinavien wurden zu keinem Zeitpunkt Masken für unter 12-Jährige empfohlen. Das war deutlich wissensbasierter.

Für mich vollkommen unverständlich ist, warum Direktoren plötzlich zu Gesundheitsbehörden gemacht wurden und selbstständig über epidemiologische Maßnahmen entscheiden durften. Dafür haben sie weder die Kompetenz noch den gesellschaftlichen Auftrag. Viele waren komplett überfordert, manche genossen die neugewonnene Macht. Dem gegenseitigen Vertrauen hat es sicher geschadet. Alles was im Bildungsbereich passiert ist braucht eine gesonderte Aufarbeitung. Da ist Österreich viel zu lange einen Sonderweg gegangen.

Das Krankheitsgeschehen wurde von Anfang an politisiert und inszeniert. (...) Die Angstrhetorik dominierte, ständig wurden Schuldige gesucht, die Welt in gut und böse eingeteilt, andere Meinungen diffamiert. Martin Sprenger

Warum also? Ticken wir Österreicher so anders?

Das Krankheitsgeschehen wurde von Anfang an politisiert und inszeniert. In Kombination mit der Message Control entwickelte sich dann eine ganz seltsame Stimmung in der Politik und in den Medien. Die Angstrhetorik dominierte, ständig wurden Schuldige gesucht, die Welt in gut und böse eingeteilt, andere Meinungen diffamiert. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir Österreicher so anders ticken. Die Infantilisierung der Bevölkerung, Stichwort „Babyelefant“, hätte sich die Politik ersparen können. Die Bevölkerung war oft vernünftiger als die politischen Entscheidungsträger. Von Anfang an wurden leider jene Faktoren beschädigt die einer Bevölkerung helfen halbwegs gut durch eine Pandemie zu kommen: Vertrauen und sozialer Zusammenhalt.

Foto: Josef Schimmer, SCHIMMER Josef<?ZE?>

Gehört die Corona-Impfung für Sie hier dazu?

Um gut durch ein Infektionsgeschehen zu kommen? Ja, da gehören wirksame und sichere Impfstoffe mit Sicherheit dazu. Allerdings muss auch bei Arzneimitteln immer auf die Verhältnismäßigkeit, auf ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis geachtet werden. Auch da ist Skandinavien, aber auch die Schweiz vorbildhaft. Die Impfempfehlungen berücksichtigen die enormen Unterschiede im Erkrankungs- und Sterberisiko, zum Beispiel zwischen jungen gesunden und multimorbiden hochbetagten Menschen. Das vermisse ich in Österreich. Ebenfalls vollkommen ausgeblendet wird die Bedeutung der natürlichen Immunität. Inzwischen haben die meisten Menschen sich einmal, zweimal oder sogar mehrfach infiziert. Das muss in individuelle Impfentscheidungen mit einfließen, denn daraus resultiert ein sehr guter Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Umso unverständlicher ist es, dass sich in der offiziellen Impfbroschüre noch immer der Passus findet: „Eine durchgemachte Infektion schützt nicht vor einem schweren Krankheitsverlauf.“ Das ist erwiesenermaßen falsch.

Die soziale Ausgrenzung von Menschen, ab dem 12. Lebensjahr, die die willkürlich festgelegte 2G-Regel nicht erfüllten, der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte und der Beschluss einer allgemeinen Impfpflicht, waren mit die größten Fehlentscheidungen im Jahr 2021. Sie haben dem Vertrauen in Impfungen, aber auch in Gesundheitsbehörden, die Politik, die Wissenschaft, aber auch dem sozialen Zusammenhalt und damit der Demokratie enorm geschadet.

Die „Impfgegnerschaft“ – wie Klubobmann Klaus Schneeberger es formulierte – hat der Volkspartei viele Stimmen bei der NÖ-Landtagswahl gekostet und den Freiheitlichen ein Rekordergebnis eingebracht. Noch gravierender für Wählerströme waren aber 2G und der Lockdown für Ungeimpfte, wie man hört.

Auch rückblickend muss man sich fragen, was war eigentlich das Ziel von 2G und wie wissensbasiert waren die Kriterien für 2G? Die Politik würde vielleicht sagen: Krankenhausfälle reduzieren, Intensivstationen entlasten. Da lautet meine Frage zurück: Gibt es dafür irgendwelche Belege, aus methodisch hochwertigen Studien? Die Antwort ist Nein. Es gibt vielleicht ein paar Modellierungen, die zählen für mich aber nicht. Modellieren kann man viel, aber für eine Verordnung, die Menschen vom sozialen Leben ausschließt reicht das bei weitem nicht aus. Aber auch die Kriterien von 2G waren willkürlich. Menschen haben sich mit unterschiedlichen Impfstoffen einmal, zweimal, dreimal oder mehrfach impfen lassen, sich mit unterschiedlichen Varianten von SARS-CoV-2 einmal, zweimal, dreimal oder mehrfach infiziert und das Ganze noch in Kombination miteinander. Auf welcher Basis da jemand die 2G Regel erfüllte oder nicht, war reine Willkür. Mit Wissenschaft hatte das nichts zu tun.

2G-Kontrollen im Handel durch Exekutivbeamte am 12. Jänner 2022 in Wien. Foto: APA, HANS PUNZ

