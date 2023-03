Mediziner Hörmann: “Interaktion mit Politik in kritischen Phasen gut”

Werbung

Aktuell befinden sich in Niederösterreichs Krankenhäusern rund 350 stationäre Patientinnen und Patienten mit Covid-19, rund 15 davon auf der Intensivstation. Viele davon kommen wegen anderen Erkrankungen ins Spital. Dort wird dann erst bei einem Test das Corona-Virus festgestellt.

"Delta machte die Lungen der Betroffenen in einem davor nicht bekannten Ausmaß kaputt.”

“Wir werden das Covid-Virus unter uns behalten, es erkranken nach wie vor genug Leute daran”, erklärt Intensivmediziner Christoph Hörmann. Er betont aber: “Solange die Mutationen so sind, wie sie jetzt sind, dass sie beim Großteil der Erkrankten zwar Fieber, Husten, Schnupfen, aber keinen Spitalsaufenthalt hervorrufen, ist das sicherlich gut beherrschbar.”

Das war in den vergangenen drei Jahren nicht immer so. Für den Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten war die belastendste Zeit der Herbst 2021. Die Delta-Variante löste damals eine große Welle an Erkrankungen aus und machte laut Hörmann “die Lungen der Betroffenen in einem davor nicht bekannten Ausmaß kaputt”. Auch viele junge, gesunde Menschen seien damals trotz hohem Einsatz des medizinischen Personals auf den Intensivstationen verstorben.

Er betont, dass damals 9 von 10 Covid-Patienten auf der Intensivstation nicht geimpft waren. “Zu diesem Zeitpunkt hatten wir im Spital absolut die Sicht, dass die Impfung gegen den ganz schweren Verlauf der Erkrankung hilft”, sagt der Mediziner. Damals kam man laut Hörmann auch mehrere Male nahe an die Kapazitätsgrenze der freien Intensivbetten. Zur Triage kam es allerdings nie. Es habe immer freie Ressourcen gegeben für Patientinnen und Patienten, die diese wirklich benötigt hätten.

Hörmann: “Omikron-Variante kam uns zugute”

Für Hörmann, der auch der Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Intensivmedizin ist, kam die Omikron-Variante mit ihren leichteren Verläufen “uns allen zugute”. Während die Virusvariante, die im Frühjahr 2022 Fahrt aufnahm, immer noch starke Symptome ausgelöst hat, mussten weniger Menschen deswegen ins Spital. Omikron habe auch mehr den oberen Bereich der Atemwege betroffen und nicht mehr so sehr die Lunge in ihrer Hauptfunktion der Sauerstoffaufnahme.

Insgesamt sei Österreich für den Intensivmediziner gut durch die Pandemie gekommen, ohne dass das Gesundheitssystem gekippt sei. Er betont außerdem: “Die Interaktion mit der Politik hat in den wirklich kritischen Phasen eigentlich gut funktioniert. Da ist viel gefragt worden, wie das von uns eingeschätzt wird.” Im Nachhinein könnte man vonseiten der Politik natürlich trotzdem immer Dinge finden, die man aus heutiger Sicht anders machen würde. Das zuzugeben sei “aber keine Schande”. Für Hörmann sei Covid-19 leider schon von Anfang an “für politisches Kleingeld missbraucht worden”. Eine Pandemie habe aber für ihn mit Politik an sich nicht so viel zu tun, da gäbe es einfach evidenzbasierte Dinge, die berücksichtigt werden müssten.

“Es braucht ein abgeglichenes Gehaltsschema auf attraktivem Niveau.”

Durch die vergangenen drei Jahre ist die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wieder sehr in den Fokus gerückt. Auch der Mangel an Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzten sei laut Christoph Hörmann von der Pandemie “demaskiert worden”. Er hofft, dass nun auch Hebel in Bewegung gesetzt werden, um diesen Mangel zu bekämpfen. Der Intensivmediziner wünscht sich österreichweit ein abgeglichenes Gehaltsschema für Ärztinnen und Ärzte auf einem attraktiven Niveau. Es würde dagegen keinen Sinn machen, wenn sich die Bundesländer untereinander Personal „wegkannibalisieren“ würden.

Die vergangenen drei Jahre haben auch in der Gesellschaft einen Riss verursacht. Das beunruhigt Hörmann: “Es gibt mir wirklich zu denken, dass das Vertrauen in die Wissenschaft bei vielen so komplett verloren gegangen ist und dass irgendwelche populistische Verschwörungstheorien mehr Gewicht haben als solide erworbene wissenschaftliche Erkenntnisse und Behandlungserfolge.” Das macht dem Mediziner auch Sorgen für die Zukunft und er hofft, dass das Vertrauen in die Wissenschaft wieder gestärkt werden kann. Ein erster Schritt in diese Richtung: “Wir sollten aufeinander zugehen und nicht den Andersdenkenden als Feind sehen.”

Dieser Artikel ist Teil der NÖN-Serie zum dritten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Niederösterreich. Mit Expertinnen und Experten aus Virologie, Gesundheitswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin und Wirtschaft zog die NÖN Bilanz über drei Jahre Pandemie.