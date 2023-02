Soziologin: „Es wäre falsch, die Corona-Zeit jetzt einfach abzuhaken“

Werbung

Die vergangenen drei Jahre waren herausfordernd - für Einzelpersonen, Familien und die gesamte Gesellschaft. Wie sich die Pandemie konkret auf das Zusammenleben in Familien auswirkte, hat Soziologin Ulrike Zartler untersucht. Sie startete noch in der ersten Woche des ersten Lockdowns 2020 eine soziologische Studie. Mit ihrem Team an der Universität Wien hat sie bis zum Sommer 2022 98 Familien durch die Pandemie begleitet. Zum dritten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Niederösterreich bat die NÖN die Soziologin um ihr Resümee.

Zartler spricht von einer Zeit, in der sehr viele Familien sehr intensive Gefühle erlebt haben: Das reicht von Erschöpfung über das Gefühl der Machtlosigkeit bis hin zu Frust und Verzweiflung. Schwierig sei für sie vor allem das immer wieder geforderte Einrichten in neuen Situationen gewesen. Eine Normalität habe sich in den vergangenen drei Jahren, entgegen allen Erwartungen und Hoffnungen, nie eingestellt.

Das „permanente Provisorium“ hat aus Zartlers Sicht langfristige Spuren hinterlassen. „Eltern hören heute noch viele Kinder sagen: Ich feiere meinen Geburtstag, und dann kommt der Zusatz: ´wenn es geht´“, erklärt sie und betont, dass die Unsicherheit vor allem bei Kindern und Jugendlichen noch heute groß sei. Bei den Eltern, mit denen die Soziologin über 2,5 Jahre lang regelmäßig sprach, habe sie im Zeitverlauf vor allem Erschöpfung bemerkt.

Pandemie war nicht für alle gleich hart

Die Rollenverteilung in Familien habe sich durch die Pandemie nicht geändert, resümiert Zartler. Im Gegenteil: Es habe sich gezeigt, dass Frauen noch mehr Aufgaben wie Kinderbetreuung oder Homeschooling übernehmen mussten und sich die klassische Rollenverteilung noch verfestigt hat. Deutlich wurde im Zuge des Forschungsprojekts auch, dass die Pandemie nicht für alle Menschen gleich (hart) war. Alleinerziehende hätten es beispielsweise in der Corona-Zeit noch schwerer gehabt als Familien mit zwei Erwachsenen.

Außerdem hat die Studie gezeigt, dass Konflikte in vielen Familien entstanden sind. Als wieder beseitigt sieht Zartler diese noch nicht. Ideologische Unterschiede etwa zur Frage des Impfens hätten Beziehungen in Familien und Freundeskreisen beschädigt. „Da gab es teilweise ganz starke Kontroversen“, berichtet die Soziologin aus vielen Interviews mit Familien in der Corona-Zeit. Im Moment sieht sie einen Annäherungsprozess. Damit das gesellschaftliche Zusammenleben nicht nachhaltig beschädigt bleibt, müssen Menschen aus Zartlers Sicht jetzt aber bewusst aufeinander zugehen. „Mein Tipp ist: Reden und Reflektieren“, sagt sie. Es brauche eine gesellschaftliche Aufarbeitung: „Es ist wichtig, jetzt darüber nachzudenken und auch sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Es wäre falsch, die Corona-Zeit jetzt einfach abzuhaken."

Dass der Spalt, der sich durch Familien und Freundeskreise zog, langfristig bestehen bleibt, glaubt Zartler nicht: „Wenn wir uns bewusst sind, dass jetzt noch ein Prozess des Aufarbeitens notwendig ist, können wir das schaffen." Das sei auch mit Blick auf die Zukunft wichtig. „Es geht auch um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit zukünftigen Pandemien umgehen“, sagt Zartler.

Die Längsschnittstudie "Corona und Familienleben", die Ulrike Zartler geleitet hat, ist hier nachzulesen.

Dieser Artikel ist Teil der NÖN-Serie zum dritten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Niederösterreich. Mit Expertinnen und Experten aus Virologie, Gesundheitswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medizin und Wirtschaft zog die NÖN Bilanz über drei Jahre Pandemie.