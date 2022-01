Corona-Aktion scharf: Neue Regeln, strengere Kontrollen

Eine kürzere Quarantäne, schärfere Maskenregeln und ein für zweifach Geimpfte nur noch sechs Monate gültiger Grüner Pass: Das sind die Eckpunkte der neuen Corona-Regeln, die in zwei Etappen eingeführt wurden. Auch die Einhaltung von 2G im Handel wird schärfer kontrolliert.

„Alle Verantwortlichen im Bund und in den Ländern sowie die Experten ziehen an einem Strang und arbeiten mit ganzer Kraft dafür, das Virus im Ausgleich zwischen Gesundheitsversorgung, Wirtschaft und Arbeitsplätzen in den Griff zu bekommen“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach dem Omikron-Gipfel.

Zugleich kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für diese Woche eine „Aktion scharf“ bei den 2G-Kontrollen im Handel an. Denn seit Dienstag müssen Händler beim Eingang oder spätestens an der Kassa kontrollieren, ob ihre Kunden geimpft oder genesen sind. Für die Kontrolle der Corona-Regeln werden – nicht nur im Handel – ab dieser Woche in jedem Bezirk eigene Polizeistreifen abgestellt und vermehrt auch Polizistinnen und Polizisten in Zivil eingesetzt.

Temporäre Betretungsverbote drohen

Halten sich Betriebe nicht an diese Vorgabe, können ab 3. Februar temporäre Betretungsverbote verhängt werden. Auch die Strafe für Verstöße wird deutlich erhöht. Zugleich versicherte Karner, dass sich die Polizei als Partner der Handelsbetriebe sehe und es eigene Handlungsempfehlungen für Geschäftsbetreiber geben wird, die die Kontrollen, aber auch den Umgang mit „renitenten“ Kunden erleichtern sollen.

Keinen Spielraum sieht Mikl-Leitner auch bei der Diskussion um die Impfpflicht: „Nur so kommen wir aus der Lockdown-Spirale sowie von Einschränkungen weg. Da sind sich auch alle Experten einig.“