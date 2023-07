Die erste Corona-Strafe wurde zurückbezahlt

Die Auszahlung des Geldes aus dem Corona-Fonds hat begonnen. Wie die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ schon in ihrem Arbeitsübereinkommen angekündigt hatten, werden nun zu Unrecht verhängte Corona-Strafen in Niederösterreich zurückerstattet. In einer persönlichen Zeremonie hat Landesrat Christoph Luisser am Mittwoch in Stockerau den ersten Scheck übergeben.

Die Geschädigte Roswitha Holzmann hatte eine Strafe bekommen, weil die Konsumation in ihrem Gastbetrieb nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle stattfinden hätte dürfen. Rückwirkend wurde die Entschiedung vom Verfassungsgerichtshof zurückgezogen. Frau Holzmann hat den vollen Betrag der Strafe von 660 Euro zurückbekommen. Dabei war sie nicht nur zu Unrecht bestraft worden, sondern hatte aufgrund der Corona-Maßnahmen auch ihren Gastronomiebetrieb verloren, meint Luisser. Ihr Engagement gegen die ungerechtfertigten Corona-Einschränkungen führte sogar zur fristlosen Kündigung ihres Pachtvertrags.

Bei dem Treffen mit Landesrat Luisser betonte Holzmann, die mittlerweile in Pension ist: „Ich bin überglücklich, dass mir nach so vielen Rückschlägen endlich ein wenig Gerechtigkeit widerfährt.“ Die Corona-Jahre seien sehr hart für sie gewesen und sie hoffe, dass viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von dieser Wiedergutmachung profitieren können.

Die verhängten Corona-Strafen werden derzeit geprüft. Sollte eine Strafe als unrichtig eingestuft werden, bekommt man eine Benachrichtigung, mit Hilfe der man einen Anrtrag auf Rückerstattung beim Land stellen kann.

Ab dem 1. September sollen dann alle anderen Entschädigungskategorien des Corona-Fonds mit einem Budget von 31,3 Millionen Euro in Niederösterreich verfügbar sein, kündigt Luisser an und schlägt vor, das Modell der Corona-Wiedergutmachung für alle Österreicherinnen und Österreicher auszuweiten.