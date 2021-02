Am 29. Februar 2020 wurde ein Paar aus Klosterneuburg als erste Niederösterreicher positiv auf Covid-19 getestet. Genau heute vor einem Jahr tagte das erste Mal der NÖ-Sanitätsstab mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner für eine Lagebesprechung. Dass der Virus ein Jahr später noch immer das Tagesgeschehen dominiert, ahnte damals noch keiner.

Die erste NÖ-Sanitätsstab-Sitzung am 25.2.2020 mit Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner, Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). NLK

Seit Anfang an seien die Ziele der Pandemie-Bekämpfung klar gesteckt worden, sagt Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig. Es gehe darum "die Ansteckungszahlen gering zu halten und eine Infektion zu vermeiden, die vulnerablen Gruppen zu schützen und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten."

Niederösterreich setze hier als "Schlüssel bei der Bewältigung der Pandemie" auf die Strategie "Testen, Tracen, Isolieren". Dabei räumt Königsberger-Ludwig ein, dass sich die Teststrategie "das eine oder andere mal verändert hat."

Die "vielen Vorordnungen" erforderten hohe Flexibilität

Mittlerweile wurden knapp 1,1 Millionen PCR-Untersuchungen und mehr als 2,1 Millionen Antigen-Schnelltests in Niederösterreich durchgeführt. Gab es in der erste Welle im Frühjahr 2020 noch fünf mobile Teams von Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund, die PCR-Tests zuhause abgenommen haben, sind es jetzt 35 mobile Teams. Im Frühsommer 2020 kamen Drive-In-Stationen für Abstriche dazu. Mittlerweile gibt es neun dieser Straßen in NÖ, wo man innerhalb 24 Stunden sein PCR-Testergebnis erhält.

Nach "anlassbezogenen Umgebungsuntersuchungen" wie Belegschaft-Testungen in Betrieben, um Cluster schnell einzugrenzen, wurde im Herbst mit Screenings in Pflegeeinrichtungen begonnen. Seit den Massentests im Dezember und Jänner mit insgesamt 1,2 Millionen Testungen gibt seit 24. Jänner permanente Antigen-Teststraßen in über 300 NÖ-Gemeinden.

"Kontinuität, Seriosität und Flexibilität" zeichnete die Arbeit des NÖ-Sanitätsstabs in der Pandemie aus. Damit lobte und bedankte sich Königsberger-Ludwig für die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Organisationen wie Polizei, Notruf 144, AGES, Ärzte und Apothekerkammer, Sozialministerium, Gemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden. Das Wissen um den Virus habe sich im letzten Jahr verändert, die Mutationen seien dazugekommen und auch die "vielen Verordnungen", die "sehr kurzfristig gekommen und innerhalb ein oder bis zwei Tage umzusetzen waren", sagt Königsberger-Ludwig.

Weniger schwere Fälle in NÖ-Kliniken

Eine Öffnung für noch geschlossene bzw. eingeschränkte Branchen wie Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport (Anm: 15. März wird kolportiert) hält NÖ-Sanitätsstab-Direktorin Irmgard Lechner für möglich. "Die Krankenhäuser und Intensivstationen sind noch nicht überlastet. Solange das der Fall ist, vermehrt getestet wird und die Durchimpfungsrate steigt, denke ich schon, dass man öffnen kann", sagt Lechner. Es genüge nämlich nicht nur auf die Inzidenzzahlen zu schauen. Aktuell wurden in NÖ 111.224 Personen geimpft, davon haben 38.741 Personen bereits die zweite Dosis erhalten und gelten als vollständig immunisiert.

"Neben der Inzidenz und den Fallzahlen müssen wir auch die Alterskohorte der Erkrankten, die Durchimpfungsrate und die Lage in den Krankenhäusern in Betracht ziehen", sagt Königsberger-Ludwig. Derzeit infizieren sich mehr jüngere Menschen. Der Anteil der erkrankten Personen unter 30 Jahren ist von zwölf Prozent im Jänner auf aktuell 37 Prozent gestiegen. Die Zahl der schweren Verläufe in den Kliniken hingegen sei zurückgegangen. "Der Virus ist zwar da, aber nicht so gefährlich, dass Krankenhaus-Kapazitäten ausgelastet sind."

Trotz der eingespielten und ausgebauten Testmöglichkeiten, der steigenden Durchimpfungsrate gebe es noch offene Fragezeichen rund um das Virus. "Wir wissen noch immer viel zu wenig über die Natur des Virus: Wieviel ansteckender die Mutationen sind und wie unterschiedlich die Verläufe. Da ist leider noch zu wenig wissenschaftliche Evidenz vorhanden", sagt Lechner.

Südafrika-Cluster in Wiener Neudorf im Griff

Denas Cluster in einem Schülerhort in Wiener Neudorf, wo gestern Abend sieben Fälle der südafrikanischen Mutation entdeckt wurden, habe man im Griff und "sehr gut eingegrenzt", sagt Lechner. Noch am Abend wurden zehn Teststraßen dort eingerichtet, wo sich über 1000 Menschen PCR-getestet haben. Auch das Contact Tracing habe funktioniert. Jetzt müsse man die Ergebnisse abwarten, so Lechner.

Dass die ab März verfügbaren Wohnzimmer-Tests als Eintrittstest gelten werden, halte Lechner nicht für problematisch. "Wir sollten schon sehr viel Vertrauen haben in die Bevölkerung", sagt Lechner, "die einzige Sorge, die wir von Amts wegen haben, ist, dass wir den Überblick über das Infektionsgeschehen verlieren könnten." Auch bei privaten Tests wie Wohnzimmertests bestehe die gesetzliche Verpflichtung ein positives Testergebnis der Behörde zu melden.