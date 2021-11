Schnabl: „Politik muss endlich den Experten folgen!“

Noch nie hat es innerhalb eines Tages so viele Corona-Neuansteckungen gegeben wie am Samstag. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sei es essentiell, unabhängigen Experten zu folgen und all jene Maßnahmen in ganz Österreich umzusetzen, welche diese in einem „ unabhängigen Statement der Wissenschaft “ am 12. November verfasst haben, fordert Franz Schnabl: „Die türkis-grüne Verzögerungstaktik gefährdet Menschenleben und setzt die Zukunft aller Österreicher aufs Spiel, insbesondere die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen!"

Auch er spricht sich für eine umfassende FFP2-Maskentragepflicht in Innenräumen, ein verstärktes Setzen auf die 2G+-Regel, überall dort wo vulnerable Personen zugegen sind, am besten 2,5G am Arbeitsplatz sowie eine absolut verstärkte Impfoffensive - "besser noch heute als morgen" - aus.

Für die morgen stattfindende Landeshauptleutekonferenz fordert Schnabl ein Maßnahmenbündel und vor allem konkrete bundeseinheitliche Regeln: „Wir brauchen in unserem Land eine Einigkeit, denn nur gemeinsam können wir dieser unsäglichen Pandemie ein jähes Ende bereiten. Deswegen muss dieser Fleckerlteppich an Maßnahmen endlich Geschichte sein und die Verantwortung nicht andauernd den Bundesländern zugeschoben werden."

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sei aufgefordert, bei der morgen stattfindenden Landeshauptleutekonferenz im Sinne ihrer Landsleute zu handeln und auf bundeseinheitliche Regeln zu drängen!