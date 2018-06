Wie stark sollen die Österreicher durch direktdemokratische Entscheidungen die Politik mitbestimmen? Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der aus Waidhofen an der Ybbs kommt, tritt für einen besonnenen Mittelweg ein. Das machte der ÖVP-Politiker, der sich vor kurzem für eine Reform des Wahlrechts nach deutschem Vorbild und eine Debatte darüber in der ersten Hälfte 2019 ausgesprochen hat, bei einem Besuch in der Schweiz, Österreichs viertgrößtem Handelspartner, stark.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit Nationalratspräsident Dominique De Buman, Staatssekretär Mario Gattiker, Bundesrätin Doris Leuthard und der Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter standen neben dem österreichischen EU-Ratsvorsitz vor allem die Themen Kooperation und direkte Demokratie. Dabei sieht Sobotka das Schweizer Modell nicht auf jedes Land als Vorbild übertragbar. „Die Politik soll und darf keine Scheu davor haben, die Bevölkerung bei wesentlichen Fragestellungen einzubinden, um auch eine klare Legitimation bei tiefgreifenden Entscheidungen zu haben. Das wurde und wird auch in Österreich immer wieder gelebt“, betonte er.

Schweizer Modell über Jahrhunderte gewachsen.

Zugleich stellte der Nationalratspräsident fest: „Eine Intensität wie in der Schweiz wäre aber sicherlich nur schwer vorstellbar.“ Dies schon deshalb, weil das Modell in der Schweiz über Jahrhunderte gewachsen sei und die Entscheidungsstrukturen in Österreich andere seien. Die verständliche Aufbereitung von politischen Inhalten für die Bevölkerung, die Intensivierung politischer Bildung und die Stärkung von föderalen Strukturen könne man aber sicherlich als Vorbild sehen, sagte Sobotka.

Die Einbindung der Bevölkerung beginne schon wesentlich früher, meinte er. „Demokratie ist keine Einbahnstraße“, erläuterte Sobotka. Sie könne nur dann wirklich mit Leben erfüllt werden, wenn sich die Bürger aktiv am demokratischen Diskurs und Prozess beteiligten. Politische Inhalte noch verständlicher zu vermitteln, sei die Aufgabe jedes einzelnen Abgeordneten im Hohen Haus, mahnte der Nationalratspräsident.

Hochrangige Delegation aus Österreich begleitete Sobotka

Der österreichischen Delegation gehörte die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) an. Bei dem Besuch in der Schweiz waren von den Fraktionen auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger, SPÖ-Klubchef Andreas Schieder sowie Reinhard Eugen Bösch (FPÖ), Gerald Loacker (Neos) und Wolfgang Zinggl (Liste Pilz) dabei.